Trong nghiên cứu công bố ngày 24.11, OpenAI cho biết dòng mô hình GPT-6 có thể tự thiết kế cấu trúc protein và chuỗi axit amin bằng khả năng suy luận và lập trình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các mô hình AI chuyên biệt dành cho sinh học.

Protein đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể sống, từ vận chuyển oxy trong máu đến bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Mỗi protein được hình thành từ một chuỗi axit amin, có trình tự quyết định phần lớn cấu trúc không gian và ảnh hưởng đến chức năng sinh học. Việc thiết kế protein theo yêu cầu là một trong những hướng nghiên cứu quan trọng của ngành công nghệ sinh học.

Khả năng thiết kế protein được kiểm chứng trong phòng thí nghiệm

Phối hợp cùng đối tác nghiên cứu Onava, OpenAI tiến hành thử nghiệm các protein dựa trên thiết kế của GPT-6.2. Trong số 322 protein nhỏ được đưa vào thử nghiệm, 35 mẫu cho thấy khả năng liên kết với mục tiêu tương ứng, đạt tỷ lệ 10,9%.

Khả năng thiết kế protein của GPT-6 cho thấy tiềm năng mở rộng ứng dụng của các mô hình ngôn ngữ lớn ngoài lĩnh vực truyền thống ẢNH: OPENAI

Ở một thử nghiệm khác liên quan đến việc thiết kế lại các đoạn kháng thể, 179 trong số 272 mẫu vẫn duy trì khả năng liên kết với protein mục tiêu, tương đương tỷ lệ 66%.

OpenAI cũng ghi nhận những kết quả tích cực khi đánh giá năng lực của các mô hình GPT-6 bằng các bài kiểm tra trên máy tính. Tuy nhiên, khả năng dự đoán cấu trúc hoàn chỉnh của protein từ chuỗi axit amin vẫn thua đáng kể so với những mô hình AI chuyên biệt như ESMFold2.

Điểm khác biệt của GPT-6 nằm ở khả năng tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thay vì phải điều chỉnh phần mềm hay huấn luyện bổ sung cho từng nhiệm vụ, các nhà khoa học có thể thay đổi yêu cầu thiết kế thông qua câu lệnh.

Cách tiếp cận này có thể giúp đơn giản hóa quy trình nghiên cứu, giảm bớt rào cản kỹ thuật khi sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau để thiết kế phân tử và tìm kiếm ứng viên phục vụ phát triển thuốc.

Dù vậy, OpenAI thừa nhận nghiên cứu chưa chứng minh GPT-6 có thể đảm nhiệm toàn bộ quy trình thiết kế protein mới một cách độc lập. Các mô hình chuyên biệt vẫn được sử dụng trong một số công đoạn thiết kế và sàng lọc mẫu trước khi thử nghiệm.

Khả năng liên kết với protein mục tiêu cũng chỉ là bước đầu trong quá trình phát triển thuốc. Các nhà nghiên cứu còn phải đánh giá độ ổn định, hoạt tính sinh học, tính an toàn và hiệu quả điều trị trước khi đưa những thiết kế này vào ứng dụng y học.