GPU di động Nvidia RTX 3080 Ti sẽ ngốn điện khủng

Theo Aroged, RTX 3080 Ti là dòng card đồ họa cho máy tính xách tay cao cấp, với mục tiêu chính là các game thủ. Sản phẩm này sẽ là card đồ họa dành cho game thủ mạnh nhất trong dòng sản phẩm RTX 30. Được biết, RTX 3090 cũng không phải là một card đồ họa được thiết kế riêng cho game thủ.

RTX 3080 Ti có bộ nhớ nhanh hơn card đồ họa di động RTX 3080 hiện tại (16 Gbps so với 14 Gbps) và cung cấp đến 7.424 lõi CUDA. Mặc dù số lõi CUDA này thua xa so với 1.0240 lõi CUDA trong phiên bản dành cho PC nhưng cũng là một con số tăng rất đáng kể so với GPU di động RTX 3080 hiện tại, vốn chỉ có 6.144 lõi CUDA.





Mặc dù chưa rõ dung lượng bộ nhớ của RTX 3080 Ti là bao nhiêu nhưng điện áp tối đa mà nó tiêu hao dự kiến sẽ rơi vào khoảng 175W, cao hơn 10W so với RTX 3080.

Trong khi đó, đối với những người mong đợi card đồ họa mạnh mẽ thực sự đầu tiên của Intel sẽ phải chờ đến năm 2023. Trước đó, công ty sẽ chỉ tung ra dòng card đồ họa hướng đến phân khúc phổ thông trong năm 2022. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ kế hoạch của Intel trong phân khúc card đồ họa di động.