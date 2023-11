Grab bội thu giải thưởng tại Smarties Vietnam 2023

Theo đó, Grab Việt Nam đã xuất sắc giành cùng lúc hai chiếc cúp danh giá "Nền tảng công nghệ của năm - Publisher of the year" và "Thương hiệu của năm - Brand of the year". Giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho năng lực sáng tạo và công nghệ của Grab trong việc thấu hiểu thị trường và tiếp cận người dùng, mà còn đưa Grab trở thành nền tảng bán hàng đa kênh được các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam lựa chọn hợp tác.

Grab Việt Nam vừa nhận được hàng loạt giải thưởng tại lễ trao giải Smarties Vietnam 2023 CTV

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Bộ phận Tiếp t hị Grab Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng khi liên tiếp nhận được các giải thưởng danh giá tại Smarties Vietnam 2023. Các giải thưởng này cũng là minh chứng cho thấy Grab là một nền tảng đáng tin cậy, được nhiều thương hiệu lựa chọn để hợp tác trong các chiến dịch tiếp thị và đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra. Việc hợp tác giữa các thương hiệu còn góp phần tối ưu hóa mô hình tiếp thị đa kênh, qua đó không chỉ tiếp cận người dùng hiệu quả, toàn diện hơn mà còn mang đến thêm cơ hội thu nhập cho đối tác tài xế và doanh thu cho đối tác cửa hàng".

Ngoài ra, với dự án GrabConnect, đơn vị cũng nhận giải vàng cho hạng mục "Đổi mới trong thương mại điện tử tích hợp" (Integrated Ecommerce Innovation) và giải bạc cho hạng mục "Đa dạng và hòa nhập" (Diversity & Inclusion).

Đây là dự án hướng đến việc kết nối nông sản từ nhà vườn đến người dùng cuối thông qua nền tảng công nghệ Grab, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam. Chỉ tính riêng trong năm 2023, GrabConnect đã góp phần hỗ trợ tiêu thụ gần 700 tấn trái cây trên GrabMart.

Bên cạnh những thành công tại Smarties Vietnam 2023, vào tháng 10.2023, Grab Việt Nam cũng vinh dự nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín thông qua dự án GrabConnect, bao gồm giải Nhất cho hạng mục The Changemaker và giải Nhì cho hạng mục Best of Vietnam tại YouTube Works Awards 2023; giải Bạc tại hạng mục Positive Change Social Good: Brands - Service và giải Đồng cho hạng mục Corporate Reputation tại APAC Effie Awards 2023.