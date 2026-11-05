Grab giảm phí nền tảng cho tài xế, bồi hoàn 3,9 tỉ đồng thu vượt chiết khấu

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương), từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9.2026, nhiều tài xế Grab đã phản ứng khi giá cước của một số chuyến xe thấp và có xu hướng giảm. Trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế.

Kết quả xác minh sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho thấy, chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần, trong đó phí nền tảng được thu từ hành khách, phí sử dụng ứng dụng được thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe.

Sau làm việc với Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và minh bạch thông tin triển khai từ ngày 10.11.

Giảm phí nền tảng thu từ hành khách

Từ ngày 10.11, Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Cụ thể:

Grab điều chỉnh giảm phí nền tảng NGUỒN: GRAB

Grab sẽ triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% trên tổng giá cước cho các chuyến xe có quãng đường từ 10 km trở lên, áp dụng từ ngày 26.2.2027 đến hết 31.12.2027 theo điều kiện và điều khoản áp dụng.

Giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế và giới hạn tổng mức phí Grab thu: từ ngày 10.11, phí sử dụng ứng dụng của Grab đối với đối tác tài xế giảm từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán (bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng, thuế).

Theo đó, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng (chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ) được chủ động kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Đối với GrabBike:

Nội dung Trước điều chỉnh Sau điều chỉnh Mức giảm Biên độ phí sử dụng ứng dụng, chưa gồm thuế thu hộ Tối đa 28,76% 0% - 25% 3,76% Tổng phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Tối đa 40,60% 7% - 32% 8,60% Tổng khoản khấu trừ, gồm phí Grab hưởng và thuế thu hộ Tối đa 48% 14,41% - 39,41% 8,59%

Đối với GrabCar:

Nội dung Trước điều chỉnh Sau điều chỉnh Mức giảm Biên độ phí sử dụng ứng dụng, chưa gồm thuế thu hộ Tối đa 28,28% 0% - 25% 3,28% Tổng phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Tối đa 39,81% 7% - 32% 7,81% Tổng khoản khấu trừ, gồm phí Grab được hưởng và thuế thu hộ Tối đa 48% 15,69% - 40,32% 7,68%



Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận được trong khoảng từ 60,59% đến 85,59%; tài xế GrabCar nhận được trong khoảng từ 59,68% đến 84,31% trên tổng giá trị hành khách thanh toán. So với mức thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ tài xế thực nhận tối thiểu tăng tương ứng 8,59% đối với GrabBike và 7,68% đối với GrabCar.

Đáng chú ý, Grab cho biết đã rà soát và ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt mức 35% tính trên doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế. Do đó, Grab sẽ triển khai bồi hoàn với tổng số tiền dự kiến khoảng 3,9 tỉ đồng, từ ngày 5.11, bằng hình thức tự động cộng vào ví đối với tài xế còn hoạt động.

Đối với tài xế đã thanh lý, ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab thông báo qua SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30.11 để nhận tiền. Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tình hình triển khai các giải pháp đã đề xuất. Đồng thời, xem xét thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của đối tác tài xế và việc cung cấp thông tin cho khách hàng.

Trước đó, Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh tình trạng mức chiết khấu của Grab tăng vọt khiến phần thực nhận của tài xế còn rất thấp. Nhiều tài xế đã kêu gọi tắt app 2 ngày để phản ứng. Sau đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã vào cuộc rà soát lại mức phí, chính sách chiết khấu và minh bạch thông tin của Grab.