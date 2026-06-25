Grab, GoTo giảm mạnh phí cho tài xế xe máy công nghệ ở Indonesia

Thông báo trên được đưa ra vào ngày 22.6, sau khi đại diện của cả hai công ty gặp gỡ các Phó chủ tịch Hạ viện Indonesia Sufmi Dasco Ahmad và Cucun Ahmad Syamsurijal tại khu phức hợp quốc hội ở nước này, theo Hãng tin Bernama.

Các graber hoạt động tại Bali (Indonesia) vào ngày 4.1.2024 Ảnh: AFP

Phó Giám đốc điều hành GoTo Catherine Sutjahyo cho hay cấu trúc hoa hồng mới sẽ được áp dụng cho dịch vụ gọi xe máy GoRide của công ty.

"Sau lời kêu gọi của Tổng thống Prabowo Subianto vào ngày 1.5 liên quan đến các tài xế xe ôm công nghệ, chúng tôi ủng hộ những nỗ lực tiếp tục cải thiện phúc lợi cho các đối tác tài xế của chúng tôi", bà Catherine nói trong một cuộc họp báo.

Tương tự, Giám đốc điều hành Grab Indonesia Neneng Goenadi thông báo công ty sẽ thực hiện thỏa thuận tương tự cho dịch vụ GrabBike của mình.

Trước đó, hoa hồng đối với dịch vụ gọi xe máy có thể lên tới 20% theo khung pháp lý của Indonesia. Mức hoa hồng 8% thấp hơn đáng kể so với cấu trúc hoa hồng ở một số thị trường lân cận, theo Bernama.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto lần đầu tiên công bố mức trần hoa hồng 8% trong một bài phát biểu vào ngày 1.5 nhưng không đưa ra thời gian cụ thể để thực hiện biện pháp này, theo Reuters.

Phó chủ tịch Quốc hội Cucun Ahmad Syamsurijal cho rằng việc giảm hoa hồng là bằng chứng cho thấy chính quyền của ông Prabowo "thực sự cam kết ủng hộ tất cả các tài xế dịch vụ gọi xe".

Vào tháng 1, Reuters đã đưa tin về quy định dự kiến có thể đe dọa lợi nhuận của các nền tảng gọi xe tại thị trường lớn nhất của họ ở Đông Nam Á.