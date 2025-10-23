Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Grab khởi động Chương trình Vững - Xanh nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
23/10/2025 12:00 GMT+7

Grab Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Vững - Xanh nhằm thúc đẩy các dự án trồng rừng, giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng, thông qua hợp tác với cơ quan ban ngành địa phương, các đối tác lĩnh vực môi trường, và sự đồng hành của người dùng Grab.

Trong năm 2025, chương trình sẽ trồng 100.000 cây xanh tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, lắp đặt hơn 210.000 bếp cải tiến, và thay thế 6 triệu bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm của người dùng về các sáng kiến bảo vệ môi trường ngày càng mạnh mẽ. Điều đó thôi thúc Grab tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động bảo vệ môi trường - ngoài trồng rừng, năm nay chúng tôi triển khai thêm các sáng kiến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Đây là minh chứng cho cam kết của Grab trong việc đồng hành cùng các cơ quan ban ngành và cộng đồng để kiến tạo một tương lai xanh bền vững".

Grab khởi động Chương trình Vững - Xanh nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường- Ảnh 1.

Lễ ký kết triển khai Dự án Grab For Good Forest

NGUỒN: GRAB VIỆT NAM

Chương trình được khởi động bằng lễ ký kết triển khai Dự án Grab For Good Forest giữa Grab Việt Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ TP.Đà Nẵng và Quỹ Sống, dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng. Các bên sẽ trồng 20.000 cây xanh tại rừng phòng hộ hồ chứa nước Phú Ninh, đồng thời hợp tác nghiên cứu, đánh giá hiệu quả mô hình trồng rừng, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và vận động nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn.

Ngoài ra, chương trình còn trồng thêm 80.000 cây tại rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam (tỉnh Khánh Hòa), góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Người dùng Grab có thể tham gia chương trình thông qua tính năng Chương trình Vững - Xanh trên ứng dụng Grab. Ngoài các dự án tại Việt Nam, khoản đóng góp còn được dành cho công tác bảo tồn tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Keo Seima ở Campuchia - nơi đang bảo vệ hệ sinh thái rộng 290.000 héc-ta và hơn 80 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Khám phá thêm chủ đề

Grab Grab Việt Nam khởi động Chương trình Vững - Xanh Bảo vệ môi trường Ban Quản lý rừng phòng hộ TP.Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận