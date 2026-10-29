Grab mở rộng chương trình Điều Ước Sau Tay Lái, san sẻ khó khăn với tài xế

Đây là chương trình được Grab thực hiện thường niên, cam kết đồng hành hỗ trợ các đối tác tài xế, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, nhằm hiện thực hóa những ước mong cho bản thân tài xế và gia đình.

Ngày 28.10, Grab Việt Nam triển khai chương trình Điều Ước Sau Tay Lái 2026 trên toàn quốc, dành cho các đối tác tài xế đang hoạt động cùng Grab. Mỗi bác tài đáp ứng các tiêu chí của chương trình được đăng ký tham gia dưới hình thức chọn một điều ước phù hợp.

Danh mục điều ước tập trung 5 hạng mục chính: hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho bác tài, người thân; kiểm tra sức khỏe hoặc sửa chữa phương tiện; cải thiện điều kiện học tập cho con em tài; cải tạo không gian sống cho gia đình.

Đặc biệt, nội dung hỗ trợ với hình thức đồng hành thiết thực và dài hạn hơn. Cụ thể: Hỗ trợ tiêu chuẩn nhằm san sẻ những gánh nặng thường nhật như chi phí khám chữa bệnh; kiểm tra sức khỏe hoặc sửa chữa phương tiện; nâng cao điều kiện giáo dục (dụng cụ học tập, góc học tập…), giúp các bác tài an tâm hoạt động. Mức hỗ trợ có thể lên tới 7 triệu đồng/trường hợp.

Hỗ trợ đặc biệt với mức hỗ trợ có thể lên đến 10 lần mức hỗ trợ tiêu chuẩn, dành riêng cho những trường hợp cần được ưu tiên và đồng hành dài hạn hơn. Phạm vi hỗ trợ cũng sẽ toàn diện và lâu dài hơn, bao gồm: hỗ trợ chi phí chữa bệnh dài hạn; thay mới phương tiện; hỗ trợ học phí hoặc thiết bị học tập cho con em; sửa nhà, cải tạo không gian sống và điều kiện sống cho gia đình.

Grab tiếp tục mở rộng chương trình Điều Ước Sau Tay Lái để đồng hành cùng đối tác tài xế

Bà Lý Thụy Bích Huyền, Giám đốc Vận hành, Grab Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng phía sau mỗi chuyến xe là những dự định, mong ước mà các đối tác tài xế đang nỗ lực từng ngày để thực hiện cho bản thân và gia đình. Thông qua chương trình Điều Ước Sau Tay Lái, Grab mong muốn lắng nghe, sẻ chia và chung tay biến những mong ước ấy thành hiện thực. Với việc mở rộng chương trình trong năm 2026, Grab hy vọng có thể tiếp cận thêm nhiều trường hợp khó khăn, mang đến những hỗ trợ thiết thực và tạo thay đổi đáng kể, từ đó góp phần cải thiện cuộc sống và tiếp thêm động lực để các bác tài vững tâm trên hành trình phía trước".

Chị Đặng Thị Thanh Tâm, đối tác tài xế tại Hà Nội từng nhận được hỗ trợ từ chương trình năm 2025, tâm sự: "Đúng lúc gia đình gặp khó khăn vì tài chính eo hẹp mà chồng tôi lại ốm nặng, tôi đã được Grab giúp thực hiện ước mơ có thêm kinh phí để lo chữa bệnh cho chồng. Nhờ đó, tôi đã có thêm động lực giải quyết khó khăn tạm thời của gia đình. Điều tôi vui nhất là con cái có thể yên tâm tập trung học hành và thực hiện những ước mơ mà con ấp ủ".



Chương trình Điều Ước Sau Tay Lái giúp hàng trăm đối tác tài xế Grab hiện thực hóa mong ước

Được phát triển từ dự án "Chia sẻ yêu thương" triển khai vào năm 2021 nhằm san sẻ với những đối tác tài xế có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Điều Ước Sau Tay Lái đến nay đã hỗ trợ cho hơn 600 trường hợp, giúp các bác tài thêm vững vàng đồng hành cùng Grab.

Bên cạnh Điều Ước Sau Tay Lái, Grab cũng triển khai nhiều sáng kiến dành riêng cho các đối tác tài xế, hướng đến cải thiện cuộc sống, mở rộng cơ hội phát triển cho các đối tác cùng gia đình. Điển hình như chương trình học bổng GrabScholar hỗ trợ hành trình học tập cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam, bao gồm con em đối tác tài xế.

Nền tảng đào tạo trực tuyến GrabAcademy với nhiều khóa học thiết thực hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng sống hay kiến thức về AI. Grab đồng thời hợp tác với các nhãn hàng, đối tác triển khai GrabBenefits, mang đến nhiều ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các đối tác tài xế Grab từ chăm sóc sức khỏe, bảo dưỡng phương tiện…

Chương trình Điều Ước Sau Tay Lái năm nay đã chính thức mở đăng ký. Đối tác tài xế có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tham gia tại: Link