Grab ra mắt 'Tài khoản Gia Đình' cho người dùng tại Việt Nam

Việc ra mắt Tài khoản Gia Đình tiếp tục khẳng định thế mạnh công nghệ và sự tiên phong của Grab trong việc đưa ra các giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Song song đó, Tài khoản Gia Đình cũng có thể giúp Grab tăng mức độ tương tác và gắn bó của người dùng hiện tại, thu hút thêm lượng người dùng mới, từ đó giúp đối tác tài xế có thêm nhiều chuyến xe để gia tăng cơ hội thu nhập.

Bà Nguyễn Hạnh Linh - Giám đốc Bộ phận Di chu yển, Grab Việt Nam, cho biết: "Theo ghi nhận của chúng tôi tại tất cả thị trường Grab trong khu vực Đông Nam Á, hơn 60% người dùng có mong muốn được liên kết tài khoản Grab của họ với tài khoản Grab của các thành viên trong gia đình. Do đó, chúng tôi đã giới thiệu Tài khoản Gia Đình để đáp ứng nhu cầu này, với mục tiêu giúp người dùng tại Việt Nam an tâm hơn khi biết người thân của họ đang di chuyển an toàn với Grab".

Với Tài khoản Gia Đình, người dùng là chủ tài khoản có thể thêm tối đa 9 thành viên. Các thành viên trong gia đình cần có tài khoản Grab, từ đủ 18 tuổi trở lên. Khi tạo Tài khoản Gia Đình, chủ tài khoản cần thiết lập thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của chủ tài khoản làm phương thức thanh toán chung để thanh toán cho các chuyến xe được đặt bởi Tài khoản Gia Đình.

Người dùng khi tham gia Tài khoản Gia Đình sẽ nhận được các sự tiện lợi bao gồm: