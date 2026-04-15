Grab tiếp sức bóng rổ học đường, lan tỏa tinh thần thể thao

Sự phát triển của phong trào bóng rổ học đường đã và đang mở ra nhiều cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận thể thao một cách bài bản hơn. Đây cũng là nền tảng để phát hiện, nuôi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh đến với cộng đồng. Trong bối cảnh đó, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị chuyên môn đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng các cơ hội phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.

Tiếp sức các tài năng trẻ chinh phục "trái bóng cam"

Mới đây, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và VBA vừa ký kết hợp tác triển khai chuỗi hoạt động đồng hành trong năm 2026, nhằm tiếp sức cho các tài năng trẻ trên hành trình chinh phục giấc mơ bóng rổ. Sự hợp tác ba bên này hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái bóng rổ năng động, nơi các tài năng trẻ nói chung và cộng đồng sinh viên yêu bóng rổ nói riêng có thêm điều kiện để theo đuổi đam mê, tiếp cận với môi trường luyện tập chuyên nghiệp và phát triển năng lực một cách toàn diện.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Grab Việt Nam và Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam hợp tác triển khai các hoạt động đồng hành trong năm 2026

Đầu tàu trong sự hợp tác này chính là Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đóng vai trò là cầu nối quan trọng, giúp lan tỏa phong trào thể thao tới mạng lưới sinh viên trên toàn quốc. Với hệ thống Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố và các trường trực thuộc Trung ương rộng khắp, Hội tạo điều kiện để các hoạt động có thể mở rộng và tiếp cận đến đông đảo sinh viên tại các địa phương.

Ở khía cạnh chuyên môn, VBA đảm nhiệm vai trò xây dựng nền tảng từ huấn luyện, vận hành giải đấu đến chuẩn hóa không gian tập luyện và trải nghiệm. Thông qua đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên cùng hệ thống vận hành tiêu chuẩn, VBA mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận môi trường bóng rổ chuyên nghiệp, từ đó nâng cao kỹ năng và tư duy thi đấu.

Trong khi đó, Grab góp phần hoàn thiện trải nghiệm của người tham gia thông qua việc đồng hành xây dựng ý tưởng, chủ đề cho các hoạt động, đồng thời cung cấp các giải pháp hỗ trợ thiết thực về di chuyển, sinh hoạt. Nhờ đó, hành trình tham gia thể thao của người trẻ không chỉ thuận tiện hơn mà còn trở nên trọn vẹn, dễ tiếp cận hơn.

Đồng hành trong mọi hoạt động

Một trong những hoạt động trọng tâm của hợp tác này là Hội trại Bóng rổ sinh viên mùa hè, sân chơi quy mô toàn quốc dành riêng cho thế hệ sinh viên. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ được tiếp cận với trái bóng cam, hỗ trợ chuyên môn mà còn được rèn luyện kỹ năng thi đấu, từ đó nuôi dưỡng đam mê, tự tin theo đuổi con đường thể thao.

Với vai trò đồng tổ chức hoạt động, Grab sẽ tham gia xây dựng ý tưởng, chủ đề và triển khai các chương trình ưu đãi cùng nhiều tiện ích phù hợp, nhằm hỗ trợ nhu cầu di chuyển, sinh hoạt cho sinh viên, vận động viên, ban tổ chức và các lực lượng tham gia trong suốt thời gian diễn ra hoạt động. Đồng thời, Grab cũng phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp sống năng động, thúc đẩy tinh thần thể thao và tăng cường kết nối của chương trình với cộng đồng sinh viên.

Grab đồng hành trong các hoạt động tìm kiếm tài năng bóng rổ trẻ của VBA

Với mùa giải VBA 5x5, Grab sẽ đồng hành xuyên suốt các hoạt động, từ các vòng tuyển chọn như VBA Scouting Tour, Rising Camp, Combine Challenges, Rookie Draft đến mùa giải VBA 5x5 chính thức. Việc tham gia hỗ trợ ở mọi giai đoạn của mùa giải giúp mở rộng cơ hội để các tài năng trẻ được tiếp cận với môi trường đào tạo và thi đấu chuyên nghiệp, từng bước hiện thực hóa giấc mơ bóng rổ. Đặc biệt, Grab sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho người hâm mộ, bao gồm mã ưu đãi di chuyển đến 6 cụm sân thi đấu chính thức trên toàn quốc và dịch vụ xe đưa đón cộng đồng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và thương mại doanh nghiệp, đại diện Grab Việt Nam cho biết: "Với hợp tác này, Grab hướng tới việc giúp giới trẻ được kết nối với các hoạt động thể chất lành mạnh và có thêm cơ hội để chứng minh đam mê thể thao của mình. Đây cũng là cách để Grab cùng các đối tác góp phần bồi dưỡng một thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của đất nước trong thời đại mới".