Grab Việt Nam và Đà Nẵng hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

Với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công thương Singapore Tan See Leng, Grab Việt Nam cùng UBND TP.Đà Nẵng trong 5 năm tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính.

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và triển khai các sáng kiến trong lĩnh vực giao thông vận tải

Hai bên phối hợp nghiên cứu phương thức xây dựng hệ thống thông tin hình ảnh giao thông, đường sá sau mưa bão có ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn; đẩy mạnh triển khai các sáng kiến xây dựng văn hóa giao thông an toàn, như "Đã uống rượu bia thì không lái xe".

UBND TP.Đà Nẵng tạo điều kiện, đồng hành với Grab chuyển đổi số cho các loại hình giao thông truyền thống, tăng cường các cơ hội gia tăng thu nhập cho đơn vị kinh doanh vận tải ô tô, tài xế xe máy bằng cách gia nhập Grab.

Quảng bá ẩm thực, du lịch Đà Nẵng trên nền tảng số

Để khẳng định vị thế Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế, Grab tập trung quảng bá ẩm thực, đặc sản địa phương với các sáng kiến chuyển đổi số như: trang bị công cụ số giúp cơ sở ẩm thực nhỏ và siêu nhỏ kinh doanh hiệu quả hơn, số hóa chương trình "Food Tour" Đà Nẵng. Grab đồng hành, tích cực hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hoá, xã hội lớn của Đà Nẵng.

Thỏa thuận hợp tác 5 năm đồng hành trong lộ trình xây dựng thành phố thông minh và phát triển kinh tế số.

Tăng cường kỹ năng số cho cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương

Grab đồng hành với các trường đại học trang bị kiến thức nền tảng số, công nghệ, tăng cường kỹ năng số, ứng dụng AI cho sinh viên. Hai bên tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ; triển khai các sáng kiến về môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Trước đó, ngày 22.9, UBND TP.Đà Nẵng và Grab Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác. Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đánh giá: "Chúng tôi tin rằng, việc đồng hành với Grab, một đối tác công nghệ hàng đầu Đông Nam Á, sẽ giúp Đà Nẵng tiếp tục phát huy thế mạnh công nghệ, nền tảng số và kinh nghiệm triển khai phát triển kinh tế số mạnh mẽ, xây dựng thành phố thông minh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng".

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, cho biết: "Từ khi có mặt tại Đà Nẵng năm 2016, Grab không ngừng hoàn thiện các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng về di chuyển, ăn uống, mua sắm tiện lợi, an toàn của người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường các cơ hội sinh kế cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Thỏa thuận hợp tác này sẽ là bệ phóng quan trọng giúp Grab tiếp tục tạo ra thêm những tác động tích cực sâu rộng và ngày càng gắn bó chặt chẽ với thị trường và cộng đồng tại đây. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác của các sở ban ngành địa phương trong những năm qua và cam kết sẽ tiếp tục cùng đồng hành với quý vị trong các dự án thiết thực tiếp theo vì sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của thành phố".

Grab cam kết tiếp tục phối hợp tích cực với các sở ban ngành địa phương triển khai nhiều dự án thiết thực vì sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của thành phố

UBND TP.Đà Nẵng và Grab Việt Nam cùng thống nhất Kế hoạch hành động 2025 – 2026:

Tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Đà Nẵng nhằm hợp tác, quảng bá các nền tảng số như Grab, là cầu nối để tiếp cận khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phát động cuộc thi ứng dụng công nghệ và AI dành cho sinh viên.

Tổ chức Hội nghị về thương mại điện tử cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Trồng cây xanh tại rừng phòng hộ Phú Ninh.