GrabScholar 2026: Tiếp cơ hội để người trẻ theo đuổi con đường học tập

Khi hành trình học tập được tiếp sức

Ở tuổi 19, Đặng Phương Ngân hiện là sinh viên năm hai ngành Tài chính tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Ngay từ lớp 10, Ngân đã xác định mục tiêu theo học ngành Tài chính tại ngôi trường này. Suốt 12 năm học, nữ sinh duy trì thành tích tốt và từng giành giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố. Để theo đuổi ngành học mình đã lựa chọn, Ngân phải cân nhắc bài toán chi phí khi điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế.

Năm 2025, khi chương trình học bổng GrabScholar lần đầu được triển khai tại Việt Nam, Phương Ngân quyết định ứng tuyển và trở thành một trong những sinh viên nhận học bổng toàn phần của chương trình. Nữ sinh được hỗ trợ toàn bộ học phí trong bốn năm, cùng khoản trợ cấp sinh hoạt 3,45 triệu đồng mỗi tháng trong 10 tháng mỗi năm.

Phương Ngân là một trong những sinh viên nhận học bổng toàn phần từ GrabScholar 2025

Điều Ngân nhận được không chỉ là sự chủ động hơn về tài chính. Khoản hỗ trợ giúp cô có thể đầu tư thêm cho việc học ngoại ngữ và những chứng chỉ phù hợp với định hướng nghề nghiệp, đồng thời tập trung hơn cho việc học. Trong năm học đầu tiên, Ngân đã đạt GPA 3,76/4.

"Với tôi, đó là cột mốc đặc biệt. Tôi tự hào vì cố gắng của mình trong suốt thời gian trước đó đã được ghi nhận. Quan trọng hơn, học bổng giúp tôi có thêm điều kiện tập trung cho việc học và mục tiêu trong những năm tiếp theo", Phương Ngân hào hứng chia sẻ.

Nếu với Phương Ngân, học bổng từ GrabScholar giúp cô có thêm điều kiện chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp phía trước, thì với Trần Ánh Dương, sinh năm 2007, sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội, GrabScholar lại giúp cô có thêm không gian để đào sâu niềm yêu thích với khoa học và công nghệ.

Theo học một ngành đòi hỏi nền tảng toán học và thời gian nghiên cứu, Dương từng lo lắng về chi phí sinh hoạt và đi lại khi từ miền Tây ra Hà Nội học đại học. Sau khi nhận học bổng GrabScholar 2025, nữ sinh giảm bớt phần nào áp lực về chi phí và có thêm thời gian tập trung cho việc học.

Dương dành nhiều thời gian hơn để học toán, xác suất, đọc tài liệu và đào sâu những môn học khó. Trong học kỳ đầu tiên, cô đạt GPA 3,55/4, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học về AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hoạt động câu lạc bộ và một cuộc thi về giải pháp trong lĩnh vực ngân hàng. "Môn nào càng khó, em lại càng muốn tìm hiểu và học chăm hơn", Dương chia sẻ.

Trần Ánh Dương chia sẻ niềm vui và ý nghĩa của học bổng GrabScholar đối với hành trình học tập của mình

Một năm sau, nữ sinh cũng nhận thấy sự thay đổi ở chính mình: Từ một người khá hướng nội và rụt rè, Dương trở nên chủ động hơn trong giao tiếp, kết nối và tìm kiếm cơ hội từ những người đang làm việc trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Mở rộng cơ hội học tập cho nhiều người trẻ hơn

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, chương trình học bổng GrabScholar tiếp tục quay trở lại trong năm 2026. Chương trình do Grab Việt Nam phối hợp cùng VietHope triển khai, được hỗ trợ bởi Quỹ GrabForGood, nhằm giúp các em học sinh, sinh viên có thành tích tốt nhưng còn khó khăn về điều kiện kinh tế có thêm cơ hội học tập. Bước sang năm thứ hai, chương trình tiếp tục dành 6 suất học bổng đại học toàn phần và 300 suất hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

Với 6 suất học bổng đại học toàn phần, sinh viên được hỗ trợ học phí trong tối đa bốn năm, cùng khoản sinh hoạt phí 3,45 triệu đồng/tháng trong 10 tháng mỗi năm. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, chương trình còn triển khai các hoạt động cố vấn, phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, từ mentoring 1:1 đến hỗ trợ chuẩn bị CV, kỹ năng phỏng vấn và những năng lực cần thiết cho hành trình sau giảng đường.

Trong khi đó, 300 suất hỗ trợ học tập trị giá 1 triệu đồng/suất được dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT. Khoản hỗ trợ góp phần san sẻ những chi phí học tập thiết yếu như sách vở, dụng cụ học tập, và đồng phục, qua đó góp phần giảm bớt một phần chi phí cho các bậc phụ huynh.

GrabScholar 2026 tiếp tục mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên trên cả nước

Từ những sinh viên như Phương Ngân, Ánh Dương đến những học sinh sẽ nhận hỗ trợ trong năm nay, mỗi người có một xuất phát điểm và một mục tiêu riêng. Những hỗ trợ từ GrabScholar hướng tới việc tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục việc học, phát triển năng lực và tự tin theo đuổi con đường mình đã lựa chọn.