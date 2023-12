Gran Meliá Nha Trang đoạt giải ‘Best Luxury Lifestyle Resort of the Year’

Thành công này góp phần củng cố vị thế của Gran Meliá Nha Trang như một điểm đến hàng đầu dành cho trải nghiệm lưu trú thượng lưu, sang trọng và độc đáo, kể từ khi ra mắt lần đầu tại thành phố biển nổi tiếng Nha Trang vào tháng 7 vừa qua.

Gran Meliá Nha Trang - Điểm đến hàng đầu dành cho trải nghiệm thượng lưu, sang trọng và độc đáo

Giải thưởng Best of the Best Awards 2023 của Robb Report Vietnam là sự kiện uy tín nhằm công nhận sự xuất sắc trong nhiều lĩnh vực như xe hơi, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dự án bất động sản, đơn vị phát triển bất động sản, đồng hồ, thời trang xa xỉ. Giải thưởng nhằm công nhận những đóng góp đáng kể và thành tựu xuất sắc để mang đến một lối sống phong cách và sang trọng. Đặc biệt, hạng mục Best Luxury Lifestyle Resort of the Year tôn vinh những khu nghỉ dưỡng mang đến sự sang trọng thượng lưu, dịch vụ tinh tế và trải nghiệm khách hàng xuất sắc tại thị trường Việt Nam.

Gran Meliá Nha Trang nổi bật nhờ cam kết mang lại dịch vụ đặc biệt, tiện nghi hàng đầu thế giới và trải nghiệm sang trọng tối ưu đắm chìm trong tinh thần Tây Ban Nha "Một cuộc đời đáng sống". Bên cạnh đó, điều để lại ấn tượng cho các chuyên gia hàng đầu trong ngành dịch vụ chính là sự tận tâm mang đến những trải nghiệm tuyệt vời để tạo ra những ký ức khó quên cho mọi du khách lưu trú tại khu nghỉ dưỡng cũng như vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ hoành tráng mà khu nghỉ dưỡng ưu ái có được ở thành phố biển Nha Trang.

Gran Meliá Nha Trang mang đến trải nghiệm sang trọng tối ưu đắm chìm trong tinh thần Tây Ban Nha "Một Cuộc Đời Đáng Sống"

"Chúng tôi vô cùng tự hào khi nhận được giải thưởng Best Luxury Lifestyle Resort of the Year 2023 từ Robb Report Vietnam. Đây là một minh chứng cho công sức và sự tận tâm của toàn bộ đội ngũ nhân viên khu nghỉ dưỡng, người luôn nỗ lực hết mình để mang đến dịch vụ xuất sắc và những trải nghiệm khó quên cho khách hàng kể từ khi khu nghỉ dưỡng chính thức đưa vào hoạt động vào mùa hè năm nay. Chúng tôi cam kết liên tục nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ sang trọng và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho các vị khách quý lưu trú tại đây", chia sẻ từ ông Ernesto Osuna, Tổng quản lý Cụm khách sạn tại Gran Meliá Nha Trang.

Nép mình bên bờ biển tuyệt đẹp, Gran Meliá Nha Trang là điểm đến mới ở thành phố biển nổi tiếng Nha Trang (Khánh Hòa), được yêu thích bởi những bãi biển hoang sơ và được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Được thiết kế bởi HBA Architecture, khu nghỉ dưỡng tự hào có 93 biệt thự hướng biển. Khu nghỉ dưỡng cung cấp 267 phòng nghỉ với 20 loại phòng riêng biệt, bao gồm Gran Ocean Junior Suite với tầm nhìn trực diện ra vịnh Nha Trang hùng vĩ; phòng Beachfront rộng rãi hiện đại với vườn cây xanh mát và ban công đầy nắng; Oceanfront Pool Villa rộng lớn với tầm nhìn phóng khoáng ra đại dương, hồ bơi ngoài trời và khu vực tiếp khách riêng biệt.

Gran Ocean Junior Suite với tầm nhìn trực diện ra top vịnh biển đẹp nhất hành tinh

Oceanfront Pool Villa với tầm nhìn phóng khoáng ra đại dương

Khu ẩm thực quốc tế đa dạng của Gran Meliá Nha Trang kết hợp hài hòa giữa ẩm thực Địa Trung Hải và châu Á, mang đến một hành trình ẩm thực đầy mê hoặc từ Đông sang Tây. Nhà hàng Natura sử dụng những nguyên liệu tươi ngon và tự nhiên nhất để tạo nên những món ăn tao nhã kết hợp giữa Địa Trung Hải và Châu Á, với đầy đủ dịch vụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, và các lựa chọn trong nhà và ngoài trời. Nhà hàng Hispania Nha Trang giới thiệu các món ăn Tây Ban Nha cao cấp, được chế biến một cách công phu bởi đội ngũ đầu bếp Marcos Morán được công nhận bởi Michelin nổi tiếng quốc tế, với những sáng tạo tôn vinh văn hóa Tây Ban Nha và hầm rượu vang đầy ắp dành cho giới mộ điệu ẩm thực thượng hạng. Nhà hàng Shibui tôn vinh di sản ẩm thực phong phú của Nhật Bản, mang đến những trải nghiệm ẩm thực Omakase trong một không gian thiết kế tinh tế và kín đáo đặc trưng của xứ sở hoa anh đào.



Hispania Nha Trang - nhà hàng Tây Ban Nha cao cấp được dẫn dắt bởi đầu bếp đạt sao Michelin

Đây là khách sạn đầu tiên của thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn Meliá Hotels International tại Việt Nam, với 18 khách sạn và khu nghỉ dưỡng đang vận hành và là Gran Meliá thứ hai mở cửa tại Đông Nam Á.

Để biết thêm thông tin về Gran Meliá Nha Trang và những ưu đãi nghỉ dưỡng, vui lòng truy cập melia.com/en/hotels/vietnam/nha-trang/gran-melia-nha-trang hoặc liên hệ gmnt.info@melia.com hoặc +84 258 386 8888.

Về Meliá Hotels International Thành lập vào năm 1956 tại Mallorca (Tây Ban Nha), Meliá Hotels International vận hành hơn 380 khách sạn (danh mục và dự án) ở hơn 40 quốc gia, dưới các thương hiệu Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá và Falcon’s Resorts by Meliá, cùng một danh mục rộng lớn các khách sạn liên kết dưới mạng lưới "Affiliated by Meliá". Để biết thêm thông tin, truy cập www.Meliáhotelsinternational.com. Về Gran Meliá Hotels & Resorts Gran Meliá Hotels & Resorts là thương hiệu khách sạn sang trọng Tây Ban Nha đầu tiên, có mặt tại những địa danh đẹp nhất trên thế giới, kết hợp giữa sang trọng vô tận, kiến trúc tuyệt vời và văn hóa Tây Ban Nha. Gran Meliá Hotels & Resorts mang đến những trải nghiệm và dịch vụ đặc sắc, là biểu hiện hiện đại của văn hóa Tây Ban Nha. Hiện có 14 khách sạn Gran Meliá trên toàn cầu, với thương hiệu tiếp tục mở rộng vị thế toàn cầu của mình. Thương hiệu dự kiến sẽ mở rộng thêm ở châu Á, với sự ra mắt của Gran Meliá Lombok và Gran Meliá Nha Trang trong những năm sắp tới. Theo dõi Gran Meliá Hotels & Resorts trên Instagram @gran_Meliá và Facebook @GranMeliáHotels, www.granMeliá.com.