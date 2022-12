Gran Turismo 7 có thể sẽ đến với PC

Theo Polygon, Forza Horizon 5 và Need for Speed ​​Unbound đang là những cái tên lớn đang được game thủ yêu thích thể loại đua xe trải nghiệm và mong đợi. Giờ đây, nếu yêu thích trải nghiệm trường đua trên máy tính để bàn (PC) thì có một tin vui cho bạn, theo chính người tạo ra trò chơi, Gran Turismo 7 có thể mang đến một cú hích trên nền tảng PC.

Trong cuộc trò chuyện với GTPlanet, tác giả Kazunori Yamauchi của Gran Turismo đang ‘xem xét’ việc tung ra một cổng PC cho mục mới nhất của loạt game. Nhưng tác giả cũng nhấn mạnh rằng việc đưa một trò chơi có hiệu suất đồ họa nặng lên một nền tảng mở như PC không phải là điều dễ dàng.

Được phát hành trước đó vào tháng 3, Gran Turismo 7 đã trở thành trò chơi mô phỏng đua xe vô cùng xuất sắc cho PlayStation 5. Trước đây, Gran Turismo luôn là một thương hiệu độc quyền cho các thế hệ máy PlayStation. Do đó, việc Kazunori Yamauchi cân nhắc khả năng mang trò chơi đến với PC là một động thái đáng chú ý.





Nhiều khả năng quyết định này được Sony đưa ra đề nghị. Có thể là do trong thời gian vừa qua, đã có nhiều tựa game độc quyền của PlayStation được chuyển đến PC, chẳng hạn như Horizon Zero Dawn, God of War (2018), Spider-Man Remastered, Days Gone và Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Nếu Gran Turismo 7 đến với PC, thì nó sẽ trở thành đối thủ số một của Forza, nhượng quyền đình đám đến từ Xbox.