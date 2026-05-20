Grand Marina, Saigon: Chương mới từ một kỳ công đã thành hình

Ngày 16.5 vừa qua, sự kiện The Signature of Time đã diễn ra trang trọng tại GEM Center, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và thành hình Grand Marina, Saigon - dự án BĐS hàng hiệu Marriott & JW Marriott duy nhất tại Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn của Masterise Homes trong việc hiện thực hóa một di sản sống tại lõi trung tâm TP.HCM, đưa bất động sản hàng hiệu chuẩn Marriott vượt qua giai đoạn khái niệm để trở thành một trải nghiệm sống hiện hữu.

Được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, The Signature of Time dẫn dắt khách mời đi qua những tầng sâu giá trị kiến tạo nên Grand Marina, Saigon. Tại đây, thời gian không chỉ là dấu mốc trong hành trình phát triển của một dự án, mà còn là thước đo cho những chuẩn mực đã được định hình, những giá trị đã được kiểm chứng và những dấu ấn mới tiếp tục được tạo nên.

Hình ảnh đồng hồ cát được lựa chọn như biểu tượng xuyên suốt của sự kiện. Từng lớp cát rơi xuống không gian sân khấu gợi nhắc đến hành trình mà những giá trị độc bản không thể hình thành trong một khoảnh khắc, mà cần được bồi đắp bằng tầm nhìn dài hạn, chuẩn mực thực thi cùng năng lực duy trì chất lượng khi dự án đi vào vận hành. Đó cũng chính là tinh thần của thông điệp "Kỳ công của thời gian, ý vị từng khoảnh khắc" mà Masterise Homes lựa chọn để mở ra chương mới cho Grand Marina, Saigon.

"Khi Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, những công trình mang tầm vóc quốc tế không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, mà còn phản ánh khát vọng và vị thế ngày càng tự tin của đất nước trên bản đồ toàn cầu. Với Grand Marina, Saigon, Masterise Homes hiện thực hóa sứ mệnh đưa tinh hoa thế giới đến Việt Nam, đồng thời giới thiệu với thế giới một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, nơi di sản Ba Son được tiếp nối bằng một chuẩn sống quốc tế. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy phong cách sống, giá trị sống và khát vọng của riêng mình, ngay tại quê hương", đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn hologram và thanh âm giao hưởng, hành trình hơn 5 năm kiến tạo Grand Marina, Saigon được tái hiện sống động qua những cột mốc đáng tự hào

Tại đây, phong cách sống hàng hiệu được định hình từ chuẩn mực tinh hoa mà Marriott đã gây dựng qua gần một thế kỷ, hòa cùng chiều sâu di sản hơn 200 năm của vùng đất Ba Son, tạo nên một trải nghiệm sống sang trọng, tinh tế và giàu bản sắc đang được cộng đồng cư dân tinh hoa Grand Marina, Saigon tận hưởng mỗi ngày.

Khi những khung hình thời gian dịch chuyển trên sân khấu, phủ lên không gian sự kiện những mảng màu tương phản, thời khắc khai mở chương mới cũng là lúc một kiệt tác dần lộ diện qua màn trình diễn họa cát đầy mê hoặc. Dưới đôi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ, từng hạt cát - những đơn vị nhỏ nhất của thời gian - dần kết tinh để hé lộ diện mạo của Bộ sưu tập (BST) Urban Signature, JW Marriott Residences, tọa lạc tại tòa Sea, Grand Marina, Saigon.

Tòa Sea - nơi hiện diện khu căn hộ đô thị JW Marriott Residences đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và duy nhất tại Việt Nam tính đến nay

Tích hợp dịch vụ Lock & Leave và được vận hành trực tiếp bởi đội ngũ từ Marriott, BST Urban Signature là lựa chọn hoàn hảo cho những doanh nhân hiện đại, chuyên gia cấp cao và nhóm khách hàng có nhịp sống toàn cầu, những người thường xuyên dịch chuyển giữa các thủ phủ kinh tế lớn và cần một nơi trở về riêng tư, cân bằng và được chăm chút theo chuẩn mực quốc tế. Lấy cảm hứng từ triết lý "Design for the Whole You" của JW Marriott, Urban Signature đặt trọng tâm vào sự hài hòa giữa nhịp sống đô thị năng động và nhu cầu tái tạo năng lượng trong một không gian tĩnh tại, nơi mỗi khoảnh khắc đều được nâng đỡ bởi chuẩn mực vận hành hàng hiệu.

Màn trình diễn của ca sĩ Ái Phương khéo léo dẫn dắt khách mời bước vào những lát cắt của phong cách sống hàng hiệu đang hiện hữu tại Grand Marina, Saigon. Trong không gian sân khấu được tái hiện như một căn hộ Marriott sang trọng, khách mời được cảm nhận một chuẩn sống riêng tư và tinh tế, nơi tầm nhìn khoáng đạt hướng ra sông Sài Gòn, Thảo Cầm Viên, biểu tượng Saigon Marina IFC và vẻ đẹp phồn hoa của lõi trung tâm thành phố trở thành một phần của trải nghiệm sống mỗi ngày.

Góp phần tạo nên sự thăng hoa cho sự kiện là màn mashup bùng nổ giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và thiên tài violin Anh Tú. Sự cộng hưởng giữa hai cá tính nghệ thuật lớn trở thành một ẩn dụ hoàn hảo cho cái bắt tay chiến lược giữa Masterise Homes và Marriott International để hiện thực hóa nên dự án Grand Marina, Saigon.



Ca sĩ Hoàng Hải mang đến những giai điệu du dương qua giọng ca đầy nội lực, khép lại hành trình trải nghiệm bằng một dư âm nhẹ nhàng và đầy hoài niệm

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hàng hiệu ngày càng nở rộ khi Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về số lượng dự án thuộc phân khúc này (theo Savills), sức hút của thương hiệu quốc tế có thể tạo nên sự chú ý ban đầu, nhưng niềm tin dài hạn chỉ được củng cố khi chuẩn mực ấy được chứng thực qua trải nghiệm thực tế. Nhóm khách hàng siêu giàu vì thế ngày càng ưu tiên tích sản bằng những "tài sản lõi" đã thành hình, hội tụ đầy đủ các yếu tố: pháp lý vững chắc, vị trí trung tâm CBD, được bảo chứng bởi thương hiệu toàn cầu và một cộng đồng cư dân cùng vị thế. Đây cũng chính là những lợi thế tạo nên sức hút bền vững của Grand Marina, Saigon.

