Grand Prix D’horlogerie De Genève (GPHG) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM - một công trình biểu tượng, The Hour Glass chào đón tất cả những người yêu thích đồng hồ đến khám phá các mẫu đồng hồ được đề cử năm 2024.

GPHG Foundation: tôn vinh sự xuất sắc trong nghệ thuật chế tác đồng hồ

Lễ trao giải Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) năm 2023 diễn ra tại Théâtre du Léman, Geneva

Lễ trao giải Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, quy tụ ngành công nghiệp đồng hồ để vinh danh những chế tác xuất sắc nhất trong lĩnh vực này. Được ví như "Giải Oscar" của thế giới đồng hồ, GPHG là sự kiện không thể bỏ lỡ với những người đam mê đồng hồ. Trước lễ trao giải GPHG lần thứ 24 vào ngày 13.11.2024 tại Théâtre du Léman ở Geneva, The Hour Glass sẽ tổ chức điểm dừng chân duy nhất của GPHG tại Đông Nam Á với một triển lãm đặc biệt tại TP.HCM từ ngày 8 - 10.10.2024.

Được thành lập tại Geneva vào năm 2001, GPHG là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết tôn vinh và công nhận những chiếc đồng hồ tinh xảo nhất, đồng thời quảng bá nghệ thuật chế tác đồng hồ trên toàn thế giới. Với 23 lễ trao giải đã diễn ra, GPHG đã củng cố vị thế của mình như một sự kiện đỉnh cao trong ngành công nghiệp đồng hồ. Các giải thưởng của GPHG được khao khát bởi sự công nhận từ giới chuyên môn và sự gia tăng giá trị sưu tầm từ những chiếc đồng hồ được trao giải.

Học viện GPHG được thành lập vào năm 2020 nhằm hiện thực hóa các giá trị về tính trung lập, độc lập và phổ quát. Các thành viên Học viện đề xuất các mẫu đồng hồ đủ điều kiện, bổ sung cho các đề cử từ các thương hiệu truyền thống gửi tham dự, và tham gia bỏ phiếu để chọn ra người chiến thắng. Hiện tại, 970 thành viên của Học viện đang tham gia vòng bỏ phiếu đầu tiên để chọn ra 90 mẫu đồng hồ được đề cử cho giải thưởng năm 2024. Danh sách các đề cử sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 27.8.

Những chiếc đồng hồ chiến thắng từ nhóm đề cử sẽ nhận được chiếc cúp GPHG danh giá, được chế tác từ đồng mạ vàng bởi TEC GROUP và thiết kế bởi nhà thiết kế đồ họa Roger Pfund đến từ Geneva. Chiếc cúp này có hình bàn tay tượng trưng cho sự tinh thông đối với tất cả các lĩnh vực chế tác đồng hồ, lấy cảm hứng từ bức tranh bích họa tại nhà nguyện Sistine của Michelangelo, nơi Chúa truyền sự sống cho Adam qua cái chạm tay.

Chiếc cúp GPHG danh giá tại triển lãm GPHG 2023 ở Kuala Lumpur được tổ chức bởi The Hour Glass

GPHG gây tiếng vang lớn khi lần đầu tiên dừng chân tại Việt Nam trong chuỗi triển lãm 2024

Mỗi năm, GPHG tổ chức lễ kỷ niệm toàn cầu về nghệ thuật chế tác đồng hồ đương đại với một chuyến roadshow vòng quanh thế giới, trưng bày 90 chiếc đồng hồ được đề cử. Những cuộc triển lãm này là cơ hội cho những người yêu thích đồng hồ trong nước và quốc tế được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những chiếc đồng hồ thú vị nhất trong năm cùng với sự hiện diện của các chuyên gia đồng hồ hàng đầu.

Nhà hát TP.HCM - Biểu tượng văn hóa và nghệ thuật của thành phố

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất là điểm dừng chân trong chuỗi sự kiện năm nay, sau Hong Kong (28 - 30.9). Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8 - 11.10 tại Nhà hát TP.HCM, thường được gọi là "Thánh đường của nghệ thuật". Địa điểm kết hợp giữa kiến trúc Hy Lạp-La Mã cổ đại với nghệ thuật Pháp, tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho triển lãm GPHG, hứa hẹn mang đến một lễ kỷ niệm hòa quyện giữa nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa.

The Hour Glass và GPHG: một sự hợp tác khăng khít

Chuyến dừng chân duy nhất của GPHG 2023 tại Đông Nam Á được The Hour Glass tổ chức với một triển lãm đặc biệt tại Pavilion Kuala Lumpur

The Hour Glass, một trong những nhà bán lẻ đồng hồ chuyên biệt hàng đầu thế giới, sở hữu hơn 60 cửa hàng tại 14 thành phố chính trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với sứ mệnh lan tỏa và làm nâng tầm văn hóa đồng hồ, The Hour Glass nổi tiếng với việc mang đến những trải nghiệm bán lẻ độc đáo và cá nhân hóa. Được hỗ trợ bởi một đội ngũ chuyên gia, The Hour Glass đặt mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu cho những người đam mê và nhà sưu tầm đồng hồ. Sau khi tổ chức các triển lãm GPHG tại Singapore, Sydney, Bangkok và Kuala Lumpur, và gần nhất là Malaysia vào năm 2023, The Hour Glass tiếp tục sứ mệnh của mình tại TP.HCM, Việt Nam trong năm 2024.

Ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc The Hour Glass Việt Nam, chia sẻ: "GPHG là một nền tảng độc đáo tôn vinh sự đổi mới, thiết kế và tay nghề trong lĩnh vực chế tác đồng hồ. Việc chọn TP.HCM và Việt Nam một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của thành phố này trong thế giới đồng hồ, phù hợp với sứ mệnh của The Hour Glass trong việc nâng tầm văn hóa đồng hồ và mang đến cho những người đam mê cơ hội tiếp cận với những chiếc đồng hồ phi thường".

Ông Raymond Loretan, Chủ tịch GPHG, chia sẻ:"Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của The Hour Glass. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên GPHG triển lãm những chiếc đồng hồ được đề cử tại Việt Nam, một quốc gia có nhiều người yêu thích và sưu tập đồng hồ. Sự cân bằng năng động giữa văn hóa đô thị trẻ và các giá trị truyền thống của Việt Nam tạo nên một bối cảnh lý tưởng cho sự kiện lần này".