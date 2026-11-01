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    Graphene - Vật liệu của tương lai được sản xuất tại Gia Lai

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    Ngày 31.10, Công ty CP Việt Nam Graphene Global khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), sau 14 tháng xây dựng. Dự án có vốn đầu tư 202 tỉ đồng, công suất thiết kế 3.600 kg/năm.
    Graphene - Vật liệu của tương lai được sản xuất tại Gia Lai - Ảnh 1.

    Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene

    Theo ông Nguyễn Tiến Danh, nhà sáng lập, Tổng giám đốc công ty, graphene gồm một lớp nguyên tử carbon, có độ bền cơ học cao, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Nhà máy sản xuất Graphene Oxide (GO) và Graphene Oxide khử (rGO), độ tinh khiết trên 99%, kèm phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng.

    Graphene - Vật liệu của tương lai được sản xuất tại Gia Lai - Ảnh 2.

    Ông Nguyễn Tiến Danh, nhà sáng lập, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Graphene Global, giới thiệu về vật liệu graphene

    Hai vật liệu này có tiềm năng ứng dụng trong lớp phủ, vật liệu composite, linh kiện điện tử và lưu trữ năng lượng, góp phần đưa graphene từ nghiên cứu vào sản xuất, thương mại hóa.

    Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia để phát triển ứng dụng graphene trong điện tử, năng lượng, vật liệu xây dựng, cơ khí và công nghiệp. Các sở, ngành cần kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tế, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm.

    Graphene - Vật liệu của tương lai được sản xuất tại Gia Lai - Ảnh 3.

    Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại buổi lễ

    GS Konstantin Sergeevich Novoselov, nhà khoa học đoạt giải Nobel vật lý năm 2010, gửi lời chúc mừng Việt Nam Graphene Global. Ông đánh giá graphene đang trở thành vật liệu chiến lược, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, màng lọc, quang điện tử và cảm biến. Ông kỳ vọng sự hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ giúp đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, mở rộng quy mô ứng dụng.

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