Green Bay Phu Quoc: Trải nghiệm trọn vẹn thiên nhiên và đẳng cấp của sự tiện nghi.

Diễm Quyên
Diễm Quyên
13/10/2025 10:34 GMT+7

Được mệnh danh là 'ốc đảo xanh' giữa lòng đảo ngọc, Green Bay Phu Quoc Resort & Spa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đậm chất thiên nhiên - nơi bạn có thể tận hưởng biển, rừng và nghệ thuật trong cùng một không gian thanh bình và sang trọng.

Green Bay Phu Quoc: Trải nghiệm trọn vẹn thiên nhiên và đẳng cấp của sự tiện nghi.- Ảnh 1.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa hoàn tất một loạt nâng cấp quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình hướng đến "sang trọng hòa cùng thiên nhiên" Điểm nhấn nổi bật là khu biệt thự hồ bơi sát biển (Beachfront Pool Villas) - nơi du khách có thể tận hưởng cảnh biển Phú Quốc trước hiên nhà. Thiết kế tinh tế từ gỗ và nội thất thủ công mang đậm dấu ấn địa phương. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, nghệ thuật và tiện nghi hiện đại mang đến cảm giác thư thái tuyệt đối - một nơi lý tưởng để đón bình minh, ngắm hoàng hôn và tận hưởng sự riêng tư trọn vẹn.

Green Bay Phu Quoc: Trải nghiệm trọn vẹn thiên nhiên và đẳng cấp của sự tiện nghi.- Ảnh 2.

Tọa lạc giữa không gian xanh mát, Family Pool Villa của Green Bay Phu Quoc Resort & Spa là lựa chọn hoàn hảo cho những kỳ nghỉ gia đình riêng tư và ấm cúng. Biệt thự rộng rãi với hai phòng ngủ, phòng khách mở ra hồ bơi riêng và khu sân vườn bao quanh bởi thiên nhiên tươi đẹp. Thiết kế tinh tế từ gỗ tự nhiên, nội thất thủ công và ánh sáng chan hòa tạo cảm giác hài hòa, thư giãn. Mỗi khoảnh khắc bên người thân đều trở nên đáng nhớ, cả gia đình cùng tận hưởng không khí biển đảo, sự bình yên và tiện nghi đẳng cấp.

Green Bay Phu Quoc: Trải nghiệm trọn vẹn thiên nhiên và đẳng cấp của sự tiện nghi.- Ảnh 3.

Green Bay theo đuổi việc bảo tồn rừng ven biền, tái sử dụng vật liệu xây dựng tự nhiên, cùng việc duy trì quy trình vận hành thân thiện môi trường. Gói ưu đãi mới ra mắt mang đến hành trình nghỉ dưỡng toàn diện với liệu trình spa hằng ngày, bữa sáng, trà chiều và nhiều hoạt động thư giãn ngoài trời.

Green Bay Phu Quoc Resort & Spa mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn giữa thiên nhiên - nơi sự tinh tế, yên bình và bền vững hòa quyện trong từng khoảnh khắc

