Green Stars hoàn tất chuỗi tri ân và kết nối hệ thống phân phối toàn quốc

Củng cố mạng lưới phân phối liên vùng

Sự kiện tại TP.HCM quy tụ hơn 300 khách mời là các đại lý, nhà phân phối và đối tác chiến lược đến từ khu vực miền Nam và miền Trung. Trước đó, một chương trình tương tự với quy mô 400 khách mời đã được thực hiện tại Hà Nội. Việc hoàn tất chuỗi sự kiện tại hai đầu tàu kinh tế được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm thống nhất quy trình vận hành và thắt chặt mối quan hệ giữa nhà sản xuất với hệ thống kênh phân phối trên toàn quốc.

Các giải thưởng được vinh danh trang trọng tại sự kiện

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Công ty Green Stars đã thực hiện nghi thức tri ân và vinh danh các đối tác tiêu biểu thuộc hạng mục "Hoa Hướng Dương". Đại diện doanh nghiệp khẳng định, việc xây dựng một hệ thống phân phối có tính liên kết chặt chẽ là yếu tố then chốt giúp Green Stars duy trì đà tăng trưởng và ứng phó hiệu quả với những biến động của thị trường ngành hàng Mẹ & Bé.

Ban lãnh đạo Green Stars thực hiện nghi thức tri ân các đối tác chiến lược

Chiến lược tối ưu hóa mô hình kinh doanh bán lẻ

Trong khuôn khổ chương trình, Green Stars đã tổ chức các phiên thảo luận chuyên sâu nhằm tháo gỡ những bài toán thực tế của thị trường ngành hàng Mẹ & Bé. Nội dung trọng tâm xoay quanh việc cập nhật các thay đổi trong tiêu chuẩn lựa chọn sản phẩm của nhóm khách hàng trẻ, từ đó giúp đại lý chủ động nắm bắt hành vi người dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chia sẻ các giải pháp vận hành thực tiễn với mô hình mới GSC, hỗ trợ các đơn vị bán lẻ nâng cao năng lực quản trị. Đặc biệt, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm được nhấn mạnh như một giải pháp then chốt để các đối tác xây dựng lợi thế cạnh tranh và giữ vững thị phần trong bối cảnh áp lực thị trường ngày càng gia tăng.

Hình ảnh booth check in của thương hiệu Chuyên gia bỉm đêm Gooby - thương hiệu tạo nên sự thành công bước đầu của Green Stars

Thông qua việc chia sẻ dữ liệu và giải pháp, Green Stars thể hiện vai trò là đơn vị dẫn dắt và hỗ trợ các đối tác cùng phát triển thay vì chỉ đơn thuần cung ứng hàng hóa.

Ra mắt thương hiệu chiến lược Rouya và hé lộ về thương hiệu Cohee

Điểm nhấn chiến lược tại sự kiện là sự xuất hiện của thương hiệu mới tã bỉm khoa học Rouya và hé lộ những hình ảnh sắp ra mắt của thương hiệu Cohee. Thông qua các khu vực trưng bày chuyên biệt, đối tác đã trực tiếp kiểm chứng chất lượng và công nghệ sản xuất của hệ sinh thái sản phẩm mới này.

Trong đó, thương hiệu sắp ra mắt Cohee được định vị ở phân khúc chăm sóc sức khỏe phụ nữ với tiêu chuẩn khắt khe về nguyên liệu an toàn; trong khi đó, Rouya tập trung vào dòng tã bỉm được phát triển trên nền tảng nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ tối ưu cho làn da trẻ em. Việc ra mắt thương hiệu Rouya và bước đầu giới thiệu Cohee khẳng định định hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Green Stars dựa trên các tiêu chí về tính an toàn và ứng dụng khoa học vào đời sống.

Linh vật đáng yêu của thương hiệu tã/bỉm Rouya "Khoa học cho làn da nhạy cảm"

Định hướng phát triển giai đoạn tới

Thành công của chuỗi sự kiện lần này không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Green Stars mà còn tạo tiền đề cho chiến lược mở rộng quy mô thị trường trong thời gian tới. Sau khi kiện toàn hệ thống phân phối hai miền, doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo đại lý và đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm để duy trì vị thế trong ngành hàng Mẹ & Bé tại Việt Nam.