Greenfeed kiến tạo môi trường nhân văn bằng sự tôn trọng

Chọn người phù hợp để đồng hành bền vững

Sự tôn trọng bắt đầu từ cách Greenfeed lựa chọn nhân tài. Doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn những "con người phù hợp" - những người cùng chia sẻ hệ giá trị, sẵn sàng học hỏi, hợp tác, trách nhiệm và mong muốn phát triển bền vững cùng tổ chức.

Xuất phát từ giá trị cốt lõi Nhân văn, Greenfeed không nhìn hành trình của nhân viên như một chuỗi quy trình hành chính khép kín theo logic "tuyển - giữ - nghỉ". Doanh nghiệp xem đó như một trải nghiệm được thiết kế có chủ đích, gồm 07 giai đoạn xuyên suốt từ thời điểm ứng viên bắt đầu quan tâm đến thương hiệu nhà tuyển dụng cho đến khi chuyển đổi công việc. Theo Greenfeed, cách tiếp cận này giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài với người lao động dựa trên sự tôn trọng, đồng hành và thấu hiểu ở từng cột mốc sự nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu gia nhập, nhân sự mới tại Greenfeed được tham dự chương trình Hội nhập đồng hành và giới thiệu về Greenfeed Way - bộ giá trị định hướng tư duy, hành vi và cách làm việc tại công ty.

Chương trình teambuilding dành cho gần 2.000 nhân sự ngành Farm của Greenfeed đã diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6.2026

Trong 60 ngày, chương trình hội nhập được thiết kế như một hành trình khám phá toàn diện về lịch sử phát triển, chiến lược kinh doanh và chính sách nhân sự, đồng thời trải nghiệm trực tiếp hệ thống vận hành tại các nhà máy và khu vực sản xuất. Sau giai đoạn hội nhập, nhân sự tiếp tục được đồng hành thông qua cơ chế hướng dẫn tại đơn vị chuyên môn, các chương trình đào tạo theo vị trí và đánh giá năng lực để xây dựng lộ trình phát triển phù hợp.

Mở rộng và đa dạng hóa cơ hội phát triển

Không dừng lại ở trải nghiệm nhân viên, sự tôn trọng được thể hiện trong chính sách tuyển dụng và phát triển nhân tài. Mọi cơ hội tại Greenfeed đều được xây dựng trên năng lực, cam kết và sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Nhờ đó, Greenfeed từng bước hình thành một đội ngũ đa dạng với 25,8% nữ giữ vị trí quản lý, nhân sự đến từ hơn 34 tỉnh, thành trên cả nước và 34,4% lực lượng lao động thuộc thế hệ Gen Z.

Trên nền tảng đó, Greenfeed đẩy mạnh đầu tư vào các chương trình phát triển con người nhằm tạo cơ hội để mỗi nhân viên phát huy tối đa tiềm năng. Nổi bật là chương trình Nhà lãnh đạo tương lai (Leader for Goodness) với 5 nhánh nhỏ: GreenSeed (Chương trình thực tập sinh tiềm năng), GreenShine (Chương trình Quản trị viên tập sự), GreenLead, GreenExperts và G30+, cùng chính sách luân chuyển giữa các bộ phận chức năng và khu vực địa lý.

Song song, chương trình phát triển cá nhân (Individual Development Plan) cho phép mỗi nhân viên chủ động thiết kế lộ trình nghề nghiệp theo mục tiêu riêng, từ phát triển chuyên môn, năng lực quản trị đến đổi mới sáng tạo. Tính đến quý 2/2026, Greenfeed đã ghi nhận 14.850 giờ đào tạo với 4.609 lượt tham gia của trên 2.517 nhân viên, cho thấy cam kết đầu tư dài hạn vào sự phát triển của đội ngũ.

Quan tâm chân thành để đồng hành bền vững

Không dừng ở cơ hội phát triển, Greenfeed nỗ lực chăm lo toàn diện sức khỏe tâm - thân - trí - thần như một cách thể hiện sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc dành cho đội ngũ.

Là doanh nghiệp sản xuất, an toàn lao động luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong từng hoạt động hàng ngày tại Greenfeed. Doanh nghiệp liên tục đầu tư công nghệ vận hành, trang thiết bị hiện đại và áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy, trang trại và văn phòng nhằm giảm thiểu rủi ro, tối ưu hiệu quả sản xuất. Mỗi quy trình, mỗi thao tác đều phản ánh cam kết đặt con người làm trung tâm trong hoạt động vận hành.

Greenfeed còn nuôi dưỡng đời sống thể chất và tinh thần mỗi nhân viên thông qua câu lạc bộ thể thao nội bộ Outrace Club. Các hoạt động như: chạy bộ, đạp xe, tennis, pickleball, cầu lông,… được duy trì thường xuyên, cùng nhiều giải đấu nội bộ và các sự kiện thể thao bên ngoài như thi chạy marathon, Ironman với sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân sự các cấp.

Từ những nỗ lực phát triển con người bền vững, Greenfeed tiếp tục được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia) lần thứ hai tại giải thưởng quốc tế HR Asia Awards 2026. Với chủ đề "People First, Always", kết quả được xác định thông qua khảo sát ẩn danh nhân viên và phỏng vấn lãnh đạo theo mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model).

Đại diện Greenfeed tại lễ vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026"

Theo đó, Greenfeed ghi nhận các chỉ số đều vượt mức trung bình của thị trường. Chỉ số Core đánh giá nền tảng văn hóa, phong cách lãnh đạo và các sáng kiến nội bộ đạt 4,16 điểm, cao hơn mức trung bình 3,86 điểm. Chỉ số Self phản ánh mức độ gắn kết của nhân viên thông qua cảm xúc, suy nghĩ và giá trị cá nhân đạt 4,33 điểm, so với mức trung bình 3,96 điểm. Trong khi đó, chỉ số Group đo lường sự tin tưởng, hỗ trợ và gắn kết trong tập thể đạt 4,41 điểm, vượt mức trung bình 4,04 điểm.

Những kết quả này không chỉ phản ánh mức độ gắn kết của đội ngũ mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược nhân sự lấy sự tôn trọng và phát triển con người làm nền tảng tại Greenfeed.