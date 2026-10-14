Greenwich Việt Nam tạo sân chơi học thuật qua chuỗi hội thảo chuyên ngành

Nền tảng học thuật từ Đại học Greenwich, Vương quốc Anh

Với hơn 130 năm phát triển, Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) luôn chú trọng phát triển hoạt động nghiên cứu và ghi dấu ấn qua nhiều thành tích nổi bật trong giáo dục đại học.

Năm 2023, trường đạt xếp hạng vàng trong Khung đánh giá chất lượng giảng dạy xuất sắc (TEF); chất lượng nghiên cứu cũng được ghi nhận trong Khung đánh giá chất lượng nghiên cứu xuất sắc (REF), với vị trí trong Top 78. Những đóng góp của trường cho giáo dục và cộng đồng còn được ghi nhận qua 5 lần nhận Giải thưởng thường niên của Nữ hoàng Anh.



Đại học Greenwich chú trọng phát triển chương trình đào tạo gắn với hoạt động nghiên cứu và thực tiễn chuyên ngành

Tại Việt Nam, Greenwich Việt Nam triển khai các chương trình đào tạo được chuyển giao nguyên bản 100% từ Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), đồng thời phát triển môi trường học tập gắn với kiến thức chuyên môn và yêu cầu thực tiễn. Hoạt động học thuật được mở rộng thông qua các hội thảo chuyên ngành, nơi giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu và người học cùng trao đổi về những vấn đề đang đặt ra trong từng lĩnh vực.

Greenwich Việt Nam kế thừa và phát huy nền tảng học thuật từ Đại học Greenwich (Vương quốc Anh)

Greenwich Vietnam Conference 2026: Sân chơi học thuật của giảng viên và sinh viên

Từ nền tảng học thuật đó, Greenwich Vietnam tổ chức chuỗi hội thảo chuyên ngành Greenwich Vietnam Conference 2026 tạo sân chơi để giảng viên và sinh viên trao đổi kiến thức, chia sẻ góc nhìn và cập nhật những xu hướng mới trong các lĩnh vực chuyên ngành. Đây là hoạt động học thuật thường niên, góp phần phát triển môi trường trao đổi kiến thức và chuyên môn tại Greenwich Việt Nam.

Bên cạnh giảng viên và sinh viên, chuỗi hội thảo còn quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, đưa những kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn chuyên môn từ môi trường nghề nghiệp vào các phiên thảo luận học thuật.

Greenwich Vietnam Conference 2026 là chuỗi hội thảo chuyên ngành về công nghệ, thiết kế sáng tạo, quản trị với chủ đề trọng tâm là Trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận, giảng viên, sinh viên, những nhà nghiên cứu, chuyên gia và những người đang làm trong lĩnh vực được lắng nghe các báo cáo chuyên sâu, những phân tích từ chuyên gia và tìm hiểu cách kiến thức được áp dụng để giải quyết những vấn đề thực tế trong ngành nghề.

Ba lĩnh vực chuyên môn, cùng hướng đến những vấn đề thực tiễn

Chuỗi hội thảo chuyên ngành Greenwich Vietnam Conference 2026 tập trung vào 3 lĩnh vực gồm: công nghệ, thiết kế sáng tạo, quản trị và lấy AI là chủ đề trọng tâm xuyên suốt.

Mở đầu chuỗi hội thảo chuyên ngành là lĩnh vực công nghệ, với hội thảo "GAIA 2026: Generative AI and Agentic Systems: Technologies, Applications and Governance" (AI tạo sinh và các hệ thống AI tác tử - Công nghệ, ứng dụng và quản trị), được tổ chức vào ngày 19/09 vừa qua.

Hội thảo GAIA 2026 tập trung vào kiến trúc hệ thống, ứng dụng AI theo ngành, kỹ thuật phần mềm và quản trị AI. Bên cạnh các bài trình bày chính, còn có hai phiên thảo luận chuyên đề khai thác những hướng nghiên cứu và ứng dụng như AI tạo sinh, hệ tác tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, AI trong giáo dục và phát hiện bất thường trong công nghiệp.

Một trong những diễn giả nổi bật tại hội thảo là PGS-TS Ngô Xuân Bách – Giám đốc Khối sản phẩm AI tại FPT Smart Cloud, chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đã mang đến góc nhìn kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm AI trong doanh nghiệp. Phần trình bày của ông góp phần làm rõ tiềm năng ứng dụng AI cũng như những vấn đề cần cân nhắc khi triển khai công nghệ vào thực tiễn.

PGS-TS-Ngô Xuân Bách chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo tại hội thảo GAIA 2026

Tiếp nối chuỗi hội thảo Greenwich Vietnam Conference 2026 là hội thảo trong lĩnh vực Thiết kế sáng tạo "RDAAI 2026 – Reframing Design in the Age of AI" (Tái định hình thiết kế trong kỷ nguyên AI), được tổ chức dự kiến [GP1] vào ngày 17.10.

Hội thảo RDAAI 2026 đặt trọng tâm vào sự thay đổi của tư duy và thực hành thiết kế sáng tạo trước sự phát triển của AI. Đáng chú ý, hội thảo có sự góp mặt của kiến trúc sư Đinh Việt Phương – Giám đốc Kỹ xảo điện ảnh của hai bộ phim nổi tiếng "Mưa đỏ" và "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" trong vai trò là keynote speaker.

Sinh viên chia sẻ góc nhìn và trao đổi với diễn giả tại hội thảo GAIA 2026

Khép lại chuỗi hội thảo chuyên ngành Greenwich Vietnam Conference 2026 là hội thảo trong lĩnh vực quản trị: "GBC 2026: "Business and Economics in a Changing World: AI, Innovation, Resilience and Sustainable Growth" (Kinh doanh và kinh tế trong thế giới biến đổi: AI, đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và tăng trưởng bền vững). Hội thảo tập trung vào các vấn đề như đổi mới dựa trên AI, chuyển đổi chiến lược, tài chính bền vững và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Đáng chú ý, anh Phan Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc Dịch vụ kiểm toán tại Deloitte Việt Nam, đảm nhận vai trò là diễn giả chính tại hội thảo.

Với ba hội thảo chuyên ngành, Greenwich Vietnam Conference 2026 tạo ra sân chơi để giảng viên, sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu và những người đang làm việc và quan tâm tới lĩnh vực cùng trao đổi kiến thức, cập nhật xu hướng và chia sẻ góc nhìn về các lĩnh vực chuyên môn.

Chuỗi hội thảo góp phần làm phong phú môi trường học thuật tại Greenwich Việt Nam, giúp sinh viên tiếp cận các báo cáo chuyên sâu, học hỏi từ chuyên gia và mở rộng hiểu biết về thực tiễn ngành nghề.