Greta Lee, sao nữ gốc Hàn đóng chính trong 'Tron 3'

Phần thứ 3 trong thương hiệu phim khoa học viễn tưởng Tron là Tron: Ares, do Joachim Rønning chỉ đạo, vừa công bố dàn diễn viên chính thức. Trong đó, nữ diễn viên gốc Hàn Greta Lee đóng chính trong phim, vai một kỹ sư công nghệ và là CEO của một công ty chuyên thiết kế các chương trình máy tính.

Tài tử Jared Leto hóa thân thành Ares - hình dạng ảo của một chương trình máy tính - kiểu nhân vật đã được khắc họa trong 2 phần trước. Bên cạnh 2 diễn viên trên còn có sự góp mặt của các diễn viên khác như Jodie Turner-Smith và "viên ngọc của dòng phim kinh dị" Evan Peters.

Nữ diễn viên Greta Lee trong phim Past Lives A24

Kịch bản phim do Jesse Wigutow và Jack Thorne chấp bút, kể về sự ảnh hưởng của những chương trình trí tuệ nhân tạo lên khắp thế giới, khác với 2 phần phim trước là chỉ làm về thế giới hư cấu trong chương trình máy tính.

Trước khi chạm tay vào dự án, nhà làm phim Joachim Rønning đã chỉ đạo các phim như Maleficent: Mistress of Evil và đồng chỉ đạo phim Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, những tác phẩm không được đánh giá cao về chất lượng nhưng lại là những cú "hit" phòng vé. Maleficent: Mistress of Evil thu về trên 491 triệu USD toàn cầu, còn Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales thu về trên 795 triệu USD, theo Box Office Mojo.

Phần phim gốc của Tron, ra mắt vào năm 1982, xác lập một nền tảng hư cấu cho các phần phim sau này, mặc dù phần tiếp theo ra mắt vào năm 2010 không thực sự gây tiếng vang phòng vé. Nam diễn viên Jeff Bridges vào vai nhà thiết kế game trong bản phim năm 1982, nhân vật của ông đã đi vào trong chương trình được lập trình trong máy tính, bắt tay với Tron. Ở phần phim năm 2010, cả 2 nhân vật cùng tái xuất.

Đồ họa trong Tron 2, ra mắt cách nay một thập niên, gây ấn tượng mạnh về thị giác DISNEY

Nữ diễn viên Greta Lee có cha mẹ là dân nhập cư gốc Hàn Quốc. Cô từng đóng trong nhiều phim nổi tiếng như series Russian Doll (phát trên Netflix), The Morning Show (phát trên Apple TV), lồng tiếng cho một nhân vật trong Spider-Man: Across the Universe. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý với vai diễn trong phim độc lập Past Lives do A24 sản xuất.

Hiện chưa rõ khi nào thì Tron 3 khởi chiếu. Phim vẫn đang trong quá trình sản xuất.