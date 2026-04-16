GS Phùng Hồ Hải nhận Giải thưởng nghiên cứu Humboldt của Đức

Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, ngày 16.4, GS Phùng Hồ Hải đã được Quỹ Alexander von Humboldt trao tặng Giải thưởng nghiên cứu Humboldt. Người đề cử GS Phùng Hồ Hải cho giải thưởng này là GS Christopher Deninger, một trong những nhà toán học xuất chúng và có ảnh hưởng lớn bậc nhất của nước Đức hiện đại.

Giáo sư Phùng Hồ Hải ẢNH: VIỆT LINH

Giải thưởng nghiên cứu Humboldt được trao cho các nhà nghiên cứu được công nhận trên toàn thế giới nhằm ghi nhận toàn bộ thành tựu học thuật của họ. Ngoài tiền thưởng 80.000 EUR, những người đoạt giải còn được mời thực hiện các dự án nghiên cứu do Quỹ Humboldt lựa chọn với sự hợp tác của các đồng nghiệp chuyên môn tại Đức.

Các giải thưởng nghiên cứu đã trở thành một trụ cột trung tâm trong các hoạt động tài trợ của quỹ này kể từ năm 1972. Nhiều người từng đoạt giải thưởng này sau đó đã được trao giải Nobel.

Theo Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS Phùng Hồ Hải (56 tuổi), là chuyên gia trong lĩnh vực đại số và hình học đại số. Ông từng là Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022, từng là Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam.

Ông tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Lomonosov (Liên bang Nga), bảo vệ tiến sĩ tại ĐH Munich (Đức) năm 1996 và tiến sĩ khoa học tại ĐH Duisburg - Essen (Đức) năm 2005. Ông từng được trao Giải thưởng Von Kaven của Quỹ Nghiên cứu khoa học Đức (DFG) vào năm 2006.

GS Hải cũng từng là một trong những nhà khoa học trẻ tiêu biểu của Việt Nam, từng được đặc cách phong hàm giáo sư năm 2012, đồng thời là người Việt Nam đầu tiên được bầu làm thành viên trẻ của Viện hàn lâm Khoa học thế giới (TWAS).

Khẳng định vị thế của khoa học cơ bản Việt Nam

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, Quỹ Humboldt là một trong những tổ chức tài trợ khoa học danh giá và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, được thành lập từ năm 1953. Sứ mệnh cốt lõi của quỹ là kết nối nước Đức với tri thức tinh hoa của nhân loại.

Tính đến nay, quỹ đã tài trợ cho hàng chục nhà khoa học Việt Nam dưới hình thức học bổng (Fellowship). Còn với hạng mục giải thưởng (Award), trước GS Phùng Hồ Hải, quỹ mới chỉ trao cho 2 nhà khoa học làm việc ở Việt Nam. Đó là GS Nguyễn Thế Hoàng (y học) với giải thưởng Friedrich Wilhelm Bessel Research Award năm 2013 và GS Nguyễn Xuân Hùng (cơ học), với giải thưởng Georg Forster Research Award năm 2015.

Tuy nhiên, đây là 2 giải thưởng có tính chất phân nhánh của Quỹ Humboldt. Giải Bessel dành cho những nhà khoa học đang ở độ "chín" của sự nghiệp (nhận bằng tiến sĩ chưa quá 18 năm); giải Forster dành cho nhà khoa học ở các nước đang phát triển (trừ Ấn Độ và Trung Quốc).

Còn Giải thưởng nghiên cứu Humboldt là giải "truyền thống" của quỹ, mang tính đại diện lớn nhất cho quỹ trên toàn cầu thì GS Phùng Hồ Hải là nhà khoa học trong nước đầu tiên được nhận giải thưởng này.

Cũng đã từng có người Việt sống và làm việc ở nước ngoài được nhận giải thưởng này là GS Nguyễn Thục Quyên, ĐH California, Mỹ (năm 2015) và GS Đinh Tiến Cường, ĐH Quốc gia Singapore (năm 2018).

Theo Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, việc GS Phùng Hồ Hải được trao Giải thưởng nghiên cứu Humboldt tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của khoa học cơ bản Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Đức trong thời gian tới.