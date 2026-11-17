Ngày 17.11, Đại học Huế cho biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3366/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế.

Như Thanh Niên đã thông tin trước đó, ngày 4.6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký quyết định giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy; thời điểm đó ông đang là Hiệu trưởng Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế. Sau hơn 3 tháng đảm nhiệm vai trò quyền Giám đốc, ông chính thức được giao trọng trách đứng đầu Đại học Huế. Hiện nay, ngoài chức vụ Giám đốc Đại học Huế, ông vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22.11.1969 tại thành phố Huế, là giáo sư, tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Ông hiện là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026–2031, Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy kiêm Hiệu trưởng Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, ông được bầu làm Phó chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, phụ trách khu vực miền Trung.

Trải qua 30 năm công tác, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học.

Ban giám đốc Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng như Giải thưởng Hồ Chí Minh (2021), danh hiệu Nhà giáo ưu tú (2017), Huân chương Lao động hạng Nhì (2025) và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2023).

Đặc biệt, năm 2024, ông được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia với tước hiệu Hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.

Hiện nay, Ban Giám đốc Đại học Huế bao gồm GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy (Giám đốc) cùng các phó giám đốc là GS-TS Trần Đăng Hòa, TS Bùi Văn Lợi và PGS-TS Đỗ Thị Xuân Dung.