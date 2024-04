GSK hợp nhất khoa học, công nghệ và nhân tài để tiếp nối di sản vắc-xin

Là công ty dược phẩm sinh học toàn cầu, GSK tập trung nghiên cứu, phát triển vắc-xin, thuốc đặc trị và thuốc đa khoa ở 4 lĩnh vực chính: bệnh truyền nhiễm, HIV, ung thư và miễn dịch học. Các giải pháp từ phòng ngừa đến điều trị với thuốc và đặc biệt là với vắc-xin của GSK đã tác động tích cực lên sức khỏe của con người và cộng đồng khắp nơi trên thế giới.

Những vắc-xin ghi dấu ấn trong lịch sử

Việc phát hiện ra 11 loại vắc-xin đầu tiên trên thế giới là một trong những thành tựu quan trọng của GSK. Năm 1956, vắc-xin bất hoạt phòng ngừa bại liệt được giới thiệu từ Phòng thí nghiệm Glaxo, Quỹ Wellcome và nhà máy Recherche et Industrie Thérapeutiques (Bỉ). Việc đưa vắc xin bại liệt vào sử dụng trên toàn cầu đã giúp tiêu diệt chủng vi rút này. Năm 1969, vắc-xin ngừa rubella ra đời ở nhiều nơi trên thế giới, việc tiêm chủng đã phát huy hiệu quả. Năm 1984, GSK đã khám phá ra vắc-xin ngừa thủy đậu và cũng là nhà phát minh các vắc-xin phối hợp đầu tiên có thể kể đến như vắc-xin ngừa viêm gan A và B vào năm 1996.

GSK tiên phong nghiên cứu công nghệ vắc-xin cải tiến mới nhằm bảo vệ nhân loại khỏi các căn bệnh truyền nhiễm Nguồn ảnh: GSK

Sau hơn một thế kỷ nghiên cứu và kế thừa những thành quả khoa học, vắc-xin sốt rét đầu tiên trên thế giới do GSK phát triển đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức phê duyệt. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc WHO đã gọi đây là "một khoảnh khắc lịch sử" bởi "Sử dụng vắc-xin này cùng với các công cụ ngăn ngừa sốt rét hiện có sẽ giúp cứu sống hàng chục ngàn trẻ em mỗi năm".

Hằng năm, chủng ngừa giúp ngăn ngừa 3,5 - 5 triệu ca tử vong bởi các bệnh truyền nhiễm. Theo thống kê của GSK, khoảng 40% trẻ em trên thế giới được chích ngừa với vắc-xin của GSK. Cứ mỗi ngày lại có khoảng 1,5 triệu liều vắc-xin của GSK được cung cấp đến hơn 160 quốc gia trên thế giới. Hiện nay, GSK có danh mục lớn bậc nhất bao gồm hơn 20 vắc-xin giúp bảo vệ từ trẻ em đến người lớn và có hơn 20 vắc-xin đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm(7).

Kế thừa di sản, GSK kỳ vọng mang lại tác động tích cực về mặt sức khỏe cho khoảng 2,5 tỉ người trong 1 thập niên tới Nguồn ảnh: GSK

Tại Việt Nam, GSK có hơn 3 thập niên hoạt động, đồng hành cùng Bộ Y tế với những nỗ lực đẩy lùi bệnh tật và bảo vệ sức khỏe người dân.

Gần đây nhất, GSK ra mắt vắc-xin ngừa viêm màng não mô cầu xâm lấn nhóm B cho trẻ em và người lớn và mang trở lại vắc-xin ngừa thủy đậu để hỗ trợ nhân viên y tế bảo vệ sớm cho trẻ em Việt Nam khỏi các bệnh truyền nhiễm này. Đây là nỗ lực góp phần thực hiện mục tiêu GSK đặt ra là đến năm 2025 có thể mang lại đóng góp tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe cho hơn một phần ba dân số Việt Nam.

Tư vấn bác sĩ để được thăm khám, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị phù hợp.