GTA 6 hé lộ thêm hình ảnh Vice City với nhiều chi tiết mới

Theo GameRant, Rockstar Games tiếp tục hé lộ thêm hình ảnh của Grand Theft Auto VI (GTA 6), giúp người chơi có cái nhìn rõ hơn về Vice City, thành phố lấy cảm hứng từ Miami (Mỹ). Những hình ảnh được công bố cho thấy nhiều góc nhìn về môi trường đô thị, phương tiện giao thông và hai nhân vật chính Jason Duval, Lucia Caminos.

Một trong những điểm nổi bật của loạt ảnh là toàn cảnh Vice City với những tòa nhà chọc trời, khu dân cư ven biển và hệ thống đường thủy chạy qua thành phố. Từ góc nhìn trên cao, người xem có thể quan sát các công trình kiến trúc nằm sát bờ biển, cùng sự xuất hiện của tàu thuyền và trực thăng.

GTA 6 tiếp tục đặt trọng tâm vào những chi tiết môi trường nhằm tạo cảm giác về một thế giới có đời sống riêng, không chỉ xoay quanh nhân vật chính ẢNH: ROCKSTAR

Các hình ảnh cũng thể hiện sự tương phản giữa những khu vực đô thị đông đúc và không gian mang đặc trưng nhiệt đới. Những tòa nhà hiện đại nằm cạnh bãi biển, trong khi hệ thống đường sá và các công trình ven nước góp phần định hình diện mạo thành phố.

Vice City vốn là địa danh quen thuộc với người hâm mộ dòng game Grand Theft Auto, từng xuất hiện trong GTA: Vice City ra mắt năm 2002. Tuy nhiên, phiên bản trong GTA 6 được xây dựng theo bối cảnh hiện đại, thay vì lấy mốc thời gian những năm 1980 như trò chơi trước đây.

Bên cạnh những hình ảnh ban ngày, Rockstar còn giới thiệu cảnh quan thành phố khi lên đèn, với ánh sáng từ các tòa nhà, biển hiệu và phương tiện giao thông. Điều này giúp người chơi hình dung rõ hơn về cách Vice City được thể hiện ở những thời điểm khác nhau.

Không chỉ tập trung vào cảnh quan, loạt ảnh còn mang đến những góc nhìn khác về Jason và Lucia, hai nhân vật trung tâm của GTA 6. Trong một hình ảnh, cả hai xuất hiện trên chiếc xe mui trần khi di chuyển qua thành phố. Trang phục, kiểu tóc và những chi tiết như hình xăm, khuyên tai được thể hiện rõ hơn, cho thấy sự đa dạng về diện mạo nhân vật trong các tài liệu quảng bá.

Vice City chỉ là một phần của Leonida, bang hư cấu lấy cảm hứng từ Florida. Ngoài thành phố, Rockstar còn giới thiệu nhiều khu vực khác như Leonida Keys, Grassrivers và Port Gellhorn, với cảnh quan và môi trường riêng biệt. GTA 6 dự kiến phát hành ngày 19.11.2026 trên PlayStation 5 và Xbox Series X/S. Rockstar chưa công bố thời điểm phát hành phiên bản PC.