Gtech với giải pháp MEP tối ưu cho từng dự án đặc thù

Hoạt động trong lĩnh vực MEP (Cơ - Điện - Cấp thoát nước), với phương châm "Chất lượng là trên hết", Gtech luôn coi trọng việc phát triển, đầu tư công nghệ và con người làm việc năng động, chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ với trình độ chuyên môn cao.

Ông Trần Quốc Hùng - Tổng giám đốc Gtech cho biết: "Chúng tôi xây dựng Gtech thành một công ty có uy tín với các dịch vụ, giải pháp và trang thiết bị trong ngành MEP hàng đầu tại Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng thị trường cơ - điện và nền kinh tế VN ngày càng ổn định, vững mạnh".

Gtech tạo ra giá trị khác biệt nổi trội cho khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ với các giá trị sau:

• Chất lượng và hiệu quả: Cung cấp cho khách hàng các thông tin và dịch vụ tốt nhằm hỗ trợ cho khách hàng ra quyết định đầu tư và kinh doanh hiệu quả nhất.

• Chuẩn mực đạo đức: Coi trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nhằm xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh và đúng quy chuẩn.

• Ðổi mới, sáng tạo: Cán bộ, nhân viên Gtech không ngừng học hỏi, phát huy sáng tạo, đổi mới chất lượng dịch vụ.

• Tôn trọng khách hàng: Xây dựng môi trường văn hóa công ty tiến bộ, tôn trọng quan điểm, ý kiến của khách hàng, quyền lợi của khách hàng luôn được đưa lên vị trí hàng đầu.

Cho đến nay Gtech đã thực hiện hơn 100 dự án MEP trên toàn quốc, từ các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, đến các công trình khách sạn, siêu thị, tòa án... Trong đó, có dự án lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Gtech tổ chức lễ khởi công dự án Citigrand Ảnh: Thiên Thảo

Một số dự án MEP tiêu biểu của Gtech đã thực hiện như: Chung cư Era Town, tòa nhà Công ty Mua bán nợ, Tô Ký Tower, ResGreen Tower, chung cư cao tầng Citialto, chung cư Dreamhome Riverside, Khu căn hộ The Eastgate… tại TP.HCM, chung cư cao tầng Cara River Park (Cần Thơ) và các hệ thống siêu thị Co.opmart tại nhiều tỉnh thành… Đầu tháng 7.2025, Gtech làm lễ khởi công dự án CitiGrand ở TP.HCM với gói MEP 100 tỉ đồng.

Đặc biệt, Gtech chú trọng phát triển năng lượng tái tạo. Họ đã đầu tư mạnh mẽ vào các dự án điện mặt trời lên đến 11.200 kW công suất và tiếp tục đầu tư phát triển năng lượng xanh, giải pháp thông minh, nhằm mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các dự án mới theo xu hướng tiến bộ của thời đại.

Gtech còn ứng dụng các công nghệ quản lý hiện đại như ERP và BIM trong công tác quản lý và sản xuất để tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả và góp phần đưa ngành xây dựng VN tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.