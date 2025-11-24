Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025

Ông Nguyễn Ý Nhạc (thứ hai, từ trái qua) tại thảm đỏ họp báo sự kiện

Gu Vietnam với phong cách làm việc sáng tạo, chỉn chu và khả năng triển khai mạnh trên đa nền tảng: social media, báo chí, sự kiện, KOL/KOC, quảng cáo số… Với nhiều năm kinh nghiệm, Gu Vietnam đã đồng hành cùng nhiều chương trình như Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Miss & Mister Celebrity Vietnam, Duyên dáng Sinh viên Bình Định… cùng các hội thảo, lễ kỷ niệm, chiến dịch truyền thông thương hiệu.

Việc Gu Vietnam đồng hành cùng Manhunt Vietnam 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực của doanh nghiệp trong việc truyền tải hình ảnh cuộc thi nhan sắc - tài năng theo hướng hiện đại, văn minh và phù hợp chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Ý Nhạc - CEO Gu Vietnam nói: "Gu Vietnam mong muốn tiếp thêm năng lượng cho ban tổ chức và cho thí sinh trên hành trình tỏa sáng, khám phá giá trị bản thân. Đồng thời, chúng tôi cũng hướng đến việc hạn chế những thông tin tiêu cực để thí sinh tự tin hoàn thành vai trò và sứ mệnh của mình".

Bên cạnh việc truyền thông, Gu Vietnam còn hỗ trợ xây dựng hình ảnh cho thí sinh thông qua kể chuyện thương hiệu cá nhân, định hướng phong cách, truyền thông mạng xã hội và kỹ năng làm việc với báo chí.

