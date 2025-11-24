Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
24/11/2025 08:32 GMT+7

Gu Vietnam, đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh đàn ông Việt bản lĩnh, tài năng, truyền cảm hứng đến bạn bè quốc tế.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ý Nhạc (thứ hai, từ trái qua) tại thảm đỏ họp báo sự kiện

Gu Vietnam với phong cách làm việc sáng tạo, chỉn chu và khả năng triển khai mạnh trên đa nền tảng: social media, báo chí, sự kiện, KOL/KOC, quảng cáo số… Với nhiều năm kinh nghiệm, Gu Vietnam đã đồng hành cùng nhiều chương trình như Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Miss & Mister Celebrity Vietnam, Duyên dáng Sinh viên Bình Định… cùng các hội thảo, lễ kỷ niệm, chiến dịch truyền thông thương hiệu.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025- Ảnh 2.

Việc Gu Vietnam đồng hành cùng Manhunt Vietnam 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực của doanh nghiệp trong việc truyền tải hình ảnh cuộc thi nhan sắc - tài năng theo hướng hiện đại, văn minh và phù hợp chuẩn quốc tế.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ý Nhạc - CEO Gu Vietnam nói: "Gu Vietnam mong muốn tiếp thêm năng lượng cho ban tổ chức và cho thí sinh trên hành trình tỏa sáng, khám phá giá trị bản thân. Đồng thời, chúng tôi cũng hướng đến việc hạn chế những thông tin tiêu cực để thí sinh tự tin hoàn thành vai trò và sứ mệnh của mình".

Bên cạnh việc truyền thông, Gu Vietnam còn hỗ trợ xây dựng hình ảnh cho thí sinh thông qua kể chuyện thương hiệu cá nhân, định hướng phong cách, truyền thông mạng xã hội và kỹ năng làm việc với báo chí.

Tìm hiểu về chúng tôi tại: https://guvietnam.vn


Khám phá thêm chủ đề

Gu Vietnam Manhunt Vietnam 2025 Cuộc thi lan tỏa hình ảnh đàn ông Việt
