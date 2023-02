'Guardians of the galaxy 3' hé lộ cái kết bi thương

Khi vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) bước sang giai đoạn 5 (phase 5) cũng là lúc khán giả phải nói lời tạm biệt với hàng loạt các siêu anh hùng mang tính biểu tượng mà họ đem lòng yêu mến trong nhiều năm qua. Fan Marvel đã phải từ giã Iron Man, Black Widow Natasha Romanoff, Black Panther T'Challa... và chào đón một thế hệ siêu anh hùng trẻ. Sắp tới đây, Guardians of the galaxy 3 cũng sẽ khép lại hành trình của nhóm Vệ binh dải ngân hà đời đầu. Và số phận của từng thành viên vẫn chưa rõ sẽ được Marvel đẩy đưa về nơi đâu.

Guardians of the galaxy 3 sẽ là lần cuối khán giả được chứng kiến Star Lord, Rocket, Mantis, Gamora, Nebula, Drax, Groot chiến đấu cạnh nhau GALAXY

Mới đây, trailer chính thức của Guardians of the galaxy 3 vừa được "trình làng". Video mở đầu với lời dẫn truyện của Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) về hành trình thành lập ra nhóm Guardians of the galaxy cũng như mối tình đầy tiếc nuối của anh với Gamora (Zoe Saldana). Sau khi Gamora hy sinh trong Avengers: Infinity War (2018), phiên bản năm 2014 đã du hành thời gian cùng Thanos (Josh Brolin) và quyết định ở lại dòng thời gian hiện tại.

Sau quá trình tìm kiếm gian nan, họ lại gặp nhau trong một tình huống oái oăm nào đó. Tiếc thay, đây không phải phiên bản Gamora từng vào sinh ra tử và yêu Peter say đắm mà vẫn là một sát thủ máu lạnh từng phục vụ dưới trướng Thanos năm xưa. Phản diện High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) cũng chính thức lộ diện và hé lộ âm mưu tạo ra một “xã hội tiên tiến”.

Với khả năng thao túng mã gen và sự tiến hóa, gã chính là người đã tra tấn và biến Rocket Raccoon (Bradley Cooper) thành một sinh vật lai tạp như hiện tại. Adam Warlock (Will Poulter) cũng là một sản phẩm của High Evolutionary, được tạo ra với nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ nhóm Vệ binh. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc chiến hoành tráng và khốc liệt nhất của họ từ trước đến nay.

Phim hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những cuộc chiến vũ trụ độc đáo GALAXY

Chiến binh Adam Warlock (Will Poulter) cũng là nhân vật được nhiều người quan tâm ở phần phim mới GALAXY

Trên nền ca khúc Since you been gone, trailer Guardians of the galaxy 3 tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ hàng loạt những pha giao chiến, hành động máu lửa. Chúng vừa bi tráng nhưng cũng nhuốm màu thê lương khi đội vệ binh dường như điêu đứng trước một kẻ thù quá mạnh. Guardians of the galaxy 3 là phần phim cuối cùng của đạo diễn James Gunn ở MCU và cũng có thể là “chuyến đi cuối cùng” của nhiều nhân vật quan trọng. Trailer phim đã "nhá hàng" nhiều câu thoại và hình ảnh đầy cảm xúc như một lời chia tay và tri ân khán giả.

Guardians of the galaxy 3 có khả năng cao sẽ cho một vài nhân vật cốt cán của đội vệ binh "bay màu" GALAXY

Bên cạnh đó, trailer cũng có nhiều tình tiết báo hiệu khả năng cao sẽ có thành viên trong đội vệ binh phải bỏ mạng. Nhiều khán giả đồn đoán trong đó sẽ có Drax bởi anh bị thương rất nặng trong trailer. Chưa kể, nam diễn viên thủ vai Drax - Dave Bautista cũng đã khẳng định anh sẽ không thể gắn bó với thương hiệu phim này trong tương lai nữa. Lý do Dave Bautista đưa ra đơn thuần chỉ là anh đã quá lớn tuổi. Fan của loạt phim cũng khá lo lắng khi chứng kiến hình ảnh Peter Quill bất tỉnh trên tay Nebula.

Guardians of the galaxy 3 sẽ là bộ phim cuối cùng của đạo diễn James Gunn tại Marvel Studios GALAXY

Kể từ năm 2014, James Gunn đã làm được việc không tưởng khi đưa nhóm siêu anh hùng ít tiếng tăm của Marvel lên màn ảnh rộng một cách thành công vang dội. Những phần phim Guardians of the galaxy đều mang phong cách hài hước độc đáo. Sau 9 năm, Guardians of the galaxy 3 sẽ khép lại bộ ba phim hấp dẫn và mở ra một chương mới cho thương hiệu.

Vệ Binh Dải Ngân Hà 3 từ Marvel Studios | Trailer chính thức

Guardians of the galaxy 3 có sự tham gia của các diễn viên: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone. Bom tấn này dự kiến được công chiếu vào ngày 5.5.