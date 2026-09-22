Gửi hàng cá nhân thuận tiện hơn nhờ công nghệ

Những nhu cầu gửi hàng phát sinh trong đời sống

Nhiều người muốn gửi vài món quà cho người thân ở xa hay ít đồ dùng nhưng vẫn chần chừ vì ngại mang những kiện hàng lỉnh kỉnh đến bưu cục. Để tháo gỡ sự bất tiện đó, các ứng dụng gửi hàng online ra đời, giúp việc gửi hàng trở nên chủ động và thuận tiện khi shipper sẽ đến tận nơi lấy hàng dù chỉ 1 đơn.

Shipper J&T Express đến lấy hàng tận nơi, chỉ từ một đơn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian

Như trường hợp của chị Mỹ Trang, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, khi cần chuyển bộ hồ sơ cho đối tác nhưng không thể rời cơ quan trong giờ làm việc, được đồng nghiệp giới thiệu, chị đã tạo đơn qua ứng dụng J&T Express. "Trước đây tôi thường phải tranh thủ giờ nghỉ để ra bưu cục, nhưng nay chỉ cần thao tác trên điện thoại và hẹn shipper đến lấy trực tiếp tại văn phòng, vừa nhanh chóng vừa không ảnh hưởng đến công việc", chị Trang chia sẻ.

Với Anh Nhật, sinh viên năm ba tại Hà Nội, việc gửi đồ từ quê qua ứng dụng gửi hàng đã trở thành lựa chọn quen thuộc mỗi dịp trở lại trường. "Em chỉ mang theo giấy tờ và đồ dùng thiết yếu để tiện cho việc di chuyển. Sau khi ổn định chỗ ở, em nhờ gia đình đóng gói những vật dụng còn thiếu và đặt shipper đến lấy tận nhà, bố mẹ không phải chở đồ nặng ra bưu cục", Nhật cho biết.

Từ những nhu cầu thực tế của người dùng, mọi băn khoăn về chi phí hay cách thức gửi hàng nay đều được giải quyết gọn gàng qua điện thoại, giúp khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chuyển phát nhanh cho các nhu cầu nhỏ lẻ trong đời sống hàng ngày.

Gửi hàng dễ dàng chỉ với vài thao tác

Ứng dụng gửi hàng cá nhân J&T Express được thiết kế với giao diện tối giản, cho phép người dùng nhập thông tin và biết trước cước phí trước khi xác nhận đơn. Đồng thời, người dùng có thể đặt shipper đến lấy hàng tận nơi dù chỉ từ một đơn, dễ dàng quản lý và theo dõi toàn bộ vận đơn do J&T Express đảm nhiệm, qua đó tiết kiệm thời gian và tránh bất tiện khi phải tự mang kiện đồ cồng kềnh ra bưu cục. Sau khi shipper tiếp nhận, trạng thái đơn hàng được cập nhật theo thời gian thực để người gửi và người nhận chủ động theo dõi quá trình vận chuyển.

Chỉ vài thao tác tạo đơn trên điện thoại, việc gửi những kiện hàng cồng kềnh trở nên nhanh chóng hơn

Từng nhờ con hướng dẫn sử dụng ứng dụng J&T Express, cô Diệp Mai sống tại phường Bình Thủy (Cần Thơ) cho biết: "Tôi đã có thể tự nhập địa chỉ, kiểm tra cước phí và hoàn tất đơn. Khi cần gửi đồ dùng cho các con, tôi không phải nhờ người thân chở nhiều lượt hàng ra chành xe nữa".

Qua chia sẻ của cô Mai cho thấy việc gửi hàng qua ứng dụng không còn chỉ quen thuộc với người trẻ. Khi các bước được hiển thị rõ ràng, người lớn tuổi cũng có thể tự thao tác để gửi từng kiện đồ khi có nhu cầu.

Thêm lợi ích cho mỗi lần sử dụng

Song song với các tiện ích tạo và theo dõi đơn, J&T Express đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân trên ứng dụng. Trong đó, ba chương trình có thời gian tham gia đến hết ngày 31.12.2026 và voucher được sử dụng đến hết ngày 31.1.2027 bao gồm:

Chương trình "Chào bạn mới", triển khai từ ngày 4.3, tặng 5 voucher trị giá 10.000 đồng cho tài khoản mới đăng ký. Sau đó, từ ngày 10.7, áp dụng chương trình "Mời thêm bạn, nhận thêm quà", mỗi lượt giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản thành công, người giới thiệu sẽ nhận một voucher giảm 50% cước phí, tối đa 50.000 đồng.

Ngoài ra còn có chương trình "Tích điểm - đổi quà" kết hợp "Vòng xoay may mắn" áp dụng từ ngày 26.8. Người dùng có thể tích điểm qua mỗi đơn hàng thành công, điểm danh hàng ngày nhận 100-700 điểm hoặc giới thiệu người dùng mới. Với 300 điểm, khách hàng được một lượt quay, có cơ hội nhận voucher giảm trực tiếp hoặc giảm 10 - 40% cước phí.

Ứng dụng gửi hàng cá nhân giúp người dùng chủ động gửi hàng và tích lũy ưu đãi cho những lần sử dụng tiếp theo

Bên cạnh 3 chương trình trên, để đáp ứng như cầu gửi hàng cá nhân thường xuyên, đơn vị triển khai chương trình "Red tuesday" từ ngày 8.9 đến 28.12. Vào mỗi thứ ba, người dùng được nhận 10 voucher giảm 25% cước phí. Các voucher này có hiệu lực đến hết thứ hai của tuần kế tiếp.

"Ban đầu tôi chỉ dùng ứng dụng khi cần gửi hồ sơ, sau đó mới biết điểm thưởng có thể đổi lấy voucher. Mỗi voucher hỗ trợ giảm một phần cước phí, nhờ vậy những lần gửi hàng sau cũng tiết kiệm hơn", chị Mỹ Trang cho biết.

Các voucher này đều được lưu trực tiếp vào ví để người dùng dễ dàng sử dụng cho đơn tiếp theo. Nhờ chính sách ưu đãi thiết thực cùng quy trình lấy hàng tận nơi, ứng dụng J&T Express giúp việc gửi hàng lẻ ngày càng đơn giản và gần gũi trong đời sống.

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