Gửi tài liệu mật, nữ kế toán bị phạt 25 triệu

Chiều 9.3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng đối với bà M.T.Đ, kế toán của một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn, về hành vi "truyền, đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông không đúng quy định của pháp luật, quy định tại điểm c, khoản 4, điều 19 Nghị định 144. Bà M đã có hành vi gửi một số tài liệu mật qua mạng internet để chứng minh năng lực doanh nghiệp.



Công an tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền về luật Bảo vệ bí mật nhà nước ANH TUẤN

Trước đó, qua công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện bà Đ. đã 3 lần gửi tài liệu có độ mật thuộc danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực quốc phòng qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Tài liệu mật mà bà Đ. gửi là một phần trong bộ hồ sơ mà nữ kế toán này gửi qua mạng internet đến Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn với mục đích làm tài liệu chứng minh năng lực cho doanh nghiệp để đề nghị cấp phép chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Từ kết quả xác minh này, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn áp dụng Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình để ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đ. số tiền 25 triệu đồng.