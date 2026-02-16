Gửi tiết kiệm 1,1 tỉ đồng, khách hàng Vikki trúng 10 lượng vàng

Khoảnh khắc nhận giải, khách hàng xúc động chia sẻ: "Tôi gửi tiền chỉ với mong muốn tích lũy an toàn cho gia đình sau một năm làm việc vất vả. Không nghĩ rằng số tiền 1,1 tỉ đồng lại mang đến niềm vui lớn như vậy. Khi nghe thông báo trúng 10 lượng vàng, cả nhà tôi như vỡ òa. Đây không chỉ là phần thưởng, mà còn là món quà may mắn đầu năm, khiến chúng tôi càng tin tưởng hơn vào việc gửi tiết kiệm tại Vikki".

Cô Đỗ Thị T. chủ nhân của giải đặc biệt 10 lượng vàng từ “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký”

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, khi ngân hàng trao giải thưởng đặc biệt cùng các phần vàng giá trị cho những khách hàng may mắn. Nhiều người tham dự cho biết, họ cảm nhận rõ sự minh bạch và niềm vui lan tỏa từ chương trình, khi kết quả quay số được công bố công khai và phát sóng trực tiếp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Thành - Phó tổng giám đốc Vikki Digital Bank cho biết: "Chúng tôi muốn mỗi khoản tiết kiệm tại Vikki không chỉ là con số sinh lời, mà còn là một cơ hội mang lại niềm vui, may mắn và động lực cho khách hàng. Câu chuyện hôm nay - gửi 1,1 tỉ đồng và nhận về 10 lượng vàng - chính là minh chứng rõ ràng cho thông điệp đó".

Ông Thành cũng chia sẻ thêm rằng, ngay sau lễ trao thưởng, ngân hàng chính thức khởi động mùa mới "Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký", với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn và cơ hội trúng vàng dành cho nhiều khách hàng hơn.

Vikki Bank chính thức khởi động mùa 3 - “Tiết kiệm Vikki – Trúng ngựa vàng ký”

Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết, khách hàng gửi tiết kiệm online trên ứng dụng Vikki sẽ được nhận lì xì may mắn ngay trên app, tạo thêm niềm vui đầu năm cho người gửi tiền. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng vừa có thể tích lũy sinh lời, vừa nhận quà tặng và cơ hội trúng thưởng vàng giá trị.

Lì Xì Online chính thức quay trở lại trên App Vikki với diện mạo mới, hiện đại và tiện lợi hơn

Được định vị là "ngân hàng số của bạn, của mọi nhà", Vikki Digital Bank đang hướng đến trải nghiệm tiết kiệm đơn giản, linh hoạt và nhiều cảm xúc hơn cho khách hàng. Sau khoảnh khắc chủ nhân 10 lượng vàng lộ diện, mùa vàng mới đã chính thức bắt đầu và những câu chuyện may mắn tiếp theo có thể đang chờ được gọi tên.