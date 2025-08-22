Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gửi xe đi bộ 2 km để xem tổng hợp luyện diễu binh: 'Hãy luôn yêu nước'
Video Thời sự

Gửi xe đi bộ 2 km để xem tổng hợp luyện diễu binh: 'Hãy luôn yêu nước'

Võ Bùi
Võ Bùi
22/08/2025 06:07 GMT+7

Trước thềm sự kiện trọng đại, nhiều người dân đã tranh thủ đến các điểm luyện tập để tận mắt chứng kiến không khí sôi động.

Gửi xe đi bộ 2 km để xem tổng hợp luyện diễu binh: 'Hãy luôn yêu nước'

Gửi xe đi bộ 2 km để xem tổng hợp luyện diễu binh: 'Hãy luôn yêu nước'

Tối 21.8.2025, tại quảng trường Ba Đình, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần đầu với quy mô tương đương lễ chính thức đã thu hút đông đảo người dân thủ đô từ rất sớm.

Gửi xe đi bộ 2 km để xem tổng hợp luyện diễu binh: 'Hãy luôn yêu nước'

Ngay từ trưa, đông đảo người dân đã lấp kín vỉa hè đường Hùng Vương và nhiều tuyến phố xung quanh. Nhiều người đã chọn trước cho mình những vị trí lý tưởng để chờ đón, cổ vũ lực lượng tham gia diễu binh. Dù trời có mưa nhẹ vào buổi chiều, song không làm vơi đi sự háo hức của người dân.

Các ngã tư Hùng Vương – Phan Đình Phùng và Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học là nơi tập trung hàng nghìn người dân. Hà Nội như được nhuộm trong sắc đỏ của cờ hoa, hòa cùng bầu không khí hào hùng, trang nghiêm và tràn đầy niềm tự hào.

Người dân hò reo khi các khối đi qua ngã tư Kim Mã - Núi Trúc

ẢNH: TUYẾN PHAN

