Gunny PC đãi 'Đại Tiệc Sinh Nhật 17 Tuổi' cùng gói quà 1,7 triệu xu

Với các game thủ thuộc thế hệ 8x, 9x, những câu nói như "Gió mấy, lực bao nhiêu?", "Thử góc siêu cao xem nào!" từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một trận đấu. Đó là những từ ngữ gợi nhắc về quán "net cỏ" sau giờ tan học, về những trận đấu kéo dài cùng nhóm bạn thân và cả một quãng thanh xuân từng gắn bó với chú "Gà Vàng". Và sau gần hai thập kỷ, những kỷ niệm ấy vẫn là điều giúp Gunny PC giữ một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều game thủ.

Gunny PC là tựa game tuổi thơ của nhiều thế hệ game thủ

Gunny PC - 17 năm giữ vững vị thế tượng đài game bắn súng tọa độ

Ra mắt tại Việt Nam từ tháng 4.2009, Gunny PC được nhiều người biết đến như một trong những tượng đài của dòng game bắn súng tọa độ. Dù thị trường game đã có nhiều thay đổi, Gunny PC vẫn giữ được sức hút riêng nhờ gameplay đầy tính chiến thuật cùng một cộng đồng gắn bó qua nhiều thế hệ. Đó là lý do mỗi dịp sinh nhật, rất nhiều người chơi cũ lại tìm về để ôn lại những ký ức đẹp suốt một thời tuổi trẻ.

Gunny PC mang đến loạt cập nhật mới mừng sinh nhật

Và dẫu đã 17 năm trôi qua, Gunny PC vẫn cho thấy sự phát triển và nâng cấp không ngừng của mình bằng phiên bản đặc biệt "Đại Tiệc Sinh Nhật 17 Tuổi". Bản cập nhật mang đến loạt hoạt động cùng nhiều nâng cấp đáng chú ý, hướng đến cả những game thủ đã gắn bó từ những ngày đầu lẫn các Gunner trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Hàng loạt bất ngờ chờ Gunner trong "Đại Tiệc Sinh Nhật 17 Tuổi"

Cụ thể, phiên bản lần này bổ sung thêm tính năng Luyện Long Tâm, hệ thống phát triển nhân vật mới cho phép Gunner bồi dưỡng Long Tâm để gia tăng sức mạnh và hoàn thiện chỉ số chiến đấu. Cùng với đó, hệ thống trang bị mới được bổ sung sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người chơi trong việc nâng cao sức mạnh nhân vật.

Tính năng mới Luyện Long Tâm

Đồng hành cùng phiên bản sinh nhật là Pet Thánh Giác Thú, linh thú mới mang chủ đề kỷ niệm 17 năm. Với thiết kế riêng cho sự kiện lần này, Thánh Giác Thú trở thành một trong những điểm nhấn về mặt hình ảnh, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn sưu tầm dành cho cộng đồng yêu thích pet trong Gunny PC.

Pet Thánh Giác Thú

Một nội dung khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là sự kiện Ma Pháp Long Tộc. Chuỗi hoạt động mới đưa người chơi tham gia các thử thách theo chủ đề rồng, hoàn thành nhiệm vụ để nhận nhiều phần thưởng trong thời gian diễn ra phiên bản. Sự kiện góp phần làm phong phú thêm các hoạt động ingame, đồng thời mang đến bầu không khí sôi động cho mùa sinh nhật năm nay.

Gunny PC chơi lớn dịp kỷ niệm "Gà 17 Tuổi"

Mười bảy năm không chỉ là một mốc thời gian, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của Gunny PC giữa một thị trường game không ngừng thay đổi. Đánh dấu chặng đường ấy, Gunny PC triển khai chuỗi sự kiện sinh nhật với chủ đề "Gà 17 Tuổi" như một lời tri ân gửi đến hàng triệu Gunner đã đồng hành cùng tựa game trong suốt nhiều năm qua. Bên cạnh hàng loạt hoạt động kỷ niệm, phiên bản mới còn mang đến nhiều nội dung và phần quà hấp dẫn dành cho cộng đồng.

Gunny PC tặng gói quà xịn sò trị giá 1,7 triệu xu

Mở đầu chuỗi sự kiện, tất cả Gunner đăng nhập đều có thể nhận Quà Tri Ân Gunner 17 Năm, với gói phúc lợi miễn phí trị giá 170.000 Xu. Cùng thời điểm, máy chủ đặc biệt Gà 17 Tuổi cũng chính thức khai mở, mang đến cơ hội sở hữu gói quà cực khủng trị giá lên đến 1,7 triệu xu, tạo điều kiện để game thủ thuận lợi bắt đầu một hành trình mới cùng bạn bè và bang hội.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra sự kiện, hàng loạt hoạt động cùng các mốc đăng nhập được triển khai với nhiều phần thưởng giá trị. Đây sẽ là cơ hội để Gunner tăng tốc quá trình phát triển nhân vật, nâng cấp trang bị, đồng thời sở hữu nhiều vật phẩm giới hạn và các phúc lợi hấp dẫn chỉ xuất hiện trong dịp sinh nhật lần thứ 17.

'Đại Tiệc Sinh Nhật 17 Tuổi' cực hoành tráng

Với những ai từng một thời gắn bó cùng Gunny PC, cột mốc sinh nhật 17 tuổi sẽ là dịp để quay trở lại thế giới quen thuộc, gặp lại những người bạn năm xưa và khám phá những nội dung mới trong phiên bản "Đại Tiệc Sinh Nhật 17 Tuổi". Biết đâu, lần hội ngộ này còn là cơ hội để các Gunner kỳ cựu truyền cho thế hệ sau loạt "bí kíp" căn gió, căn góc, chỉnh lực và cả cách thực hiện những cú bắn "siêu cao" ấn tượng năm nào.

Xem thêm thông tin về Gunny PC tại đây:

Website: https://gunnypc.vnggames.com/daitiecsinhnhat17