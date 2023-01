Gương mặt gen Z Dahan Phương Oanh: Cô gái nói được, làm được

C HẤP NHẬN THỬ THÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG

Từng là thí sinh bị loại sớm ở chương trình Vietnam's next top model 2017, Dahan Phương Oanh, khi ấy vừa tròn 18 tuổi, đã khóc nức nở và dõng dạc nói với ban giám khảo rằng: "Khi em ra về, em sẽ cho ban giám khảo thấy là ban giám khảo đã sai lầm rất lớn khi loại em khỏi cuộc thi".

Dahan Phương Oanh trải nghiệm khám phá đất nước Mỹ

Ðúng với tinh thần của gen Z nói được, làm được, Dahan Phương Oanh của 6 năm sau đã chứng minh cho thế giới thấy cô là một người mẫu sáng giá khi chinh phục thành công 4 tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới: Paris, London, Milan, New York Fashion Week.

Khép lại năm 2022 đầy rực rỡ khi Phương Oanh liên tục ghi tên mình vào danh sách trình diễn của các thương hiệu đình đám như: Dion Lee, Peter Do, Puppets and Puppets, Prabal Gurung đến LaQuan Smith… Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực làm việc, Phương Oanh đã nhận về Giải thưởng Người mẫu nữ của năm do tạp chí Harper's Bazaar bầu chọn. "Giải thưởng này là một nguồn lực rất lớn tiếp thêm động lực để Oanh có thể làm việc thật chăm chỉ và vươn đến những mục tiêu cao hơn. Cảm ơn vì sau nhiều năm làm việc không biết mệt mỏi, giấc mơ của Oanh đã thành hiện thực và giải thưởng như một sự công nhận cho con đường mình đang theo đuổi là hoàn toàn đúng đắn", Dahan Phương Oanh chia sẻ.

Gặp không ít khó khăn khi làm việc ở môi trường quốc tế, nhưng Phương Oanh đã rèn luyện cho mình một "tinh thần thép" để có thể vượt qua những thử thách cam go nhất. Ðối với cô gái này thì không gì là không thể khi "tỉnh bơ" đi catwalk với đôi chân chảy máu vì bị giày cứa trong show diễn Haute Couture của nhà mốt Zuhair Mura (ở Paris), hay 1 ngày đi casting ở 8 địa điểm khác nhau và đứng cả ngày trên đôi giày cao gót.

"Nếu nói về một vấn đề mà mình cần cải thiện cho năm mới là việc sắp xếp thời gian cho khoa học hơn, đơn giản hóa mọi hoạt động thường ngày để có thể linh hoạt hơn trong công việc. Vì New York là một thành phố năng động, lịch trình làm việc cũng sẽ dày đặc và "gắt" nên việc các buổi casting sát giờ nhau là chuyện không thể tránh khỏi", Phương Oanh cho biết.

T ẠM GÁC NIỀM VUI GIA ĐÌNH ĐỂ THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ

Năm thứ hai không đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, Phương Oanh cho biết phải dành thời gian tập luyện thể lực và kỹ năng để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang Thu Ðông bắt đầu từ tháng 2.2023.

"Xa nhà đi làm nên sẽ không tránh khỏi những giây phút yếu lòng mà bật khóc. Mình đơn giản lắm, cứ buồn hay có chuyện gì thì khóc thôi, rồi sau đó lại tìm việc gì làm như đọc sách, tập luyện hay rủ bạn bè ra siêu thị mua đồ về nấu ăn. Cho phép bản thân được sống đúng với cảm xúc một thời gian thôi và hôm sau mình lại trở về trạng thái đầy năng lượng và hào hứng làm việc", Phương Oanh chia sẻ.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Phương Oanh kể cô gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn bè mới khi đến New York, đồng thời cách làm việc của các đối tác ở thị trường này cũng cần cô dành thời gian để thích nghi. Cụ thể, ở Milan và Paris thường lựa chọn người mẫu theo kiểu "open casting" - sẽ đến trực tiếp địa điểm của buổi tuyển chọn để tranh suất biểu diễn. Còn New York, London sẽ chọn người mẫu theo dạng "request" - thông tin của người mẫu sẽ được gửi đến các nhà thiết kế, nếu được chọn thì sẽ đến gặp trực tiếp để trao đổi.

Phương Oanh trình diễn cho nhà thiết kế Peter Do

Ðể chinh phục những ước mơ lớn, những gương mặt gen Z như Dahan Phương Oanh sẵn sàng gác lại niềm vui gia đình, đồng thời phải đối diện nhiều khó khăn ở một đất nước khác.

Trần Nguyễn Bảo Khang, học sinh Trường THPT Tân Thông Hội (H.Củ Chi, TP.HCM), đồng thời cũng là một người mẫu teen, cho biết: "Mình thật sự ngưỡng mộ những gì mà chị Phương Oanh đã làm được. Chị là minh chứng cho gen Z - những người dám nghĩ, dám làm và không ngại thử thách bản thân. Nhìn thấy chị thành công, mình được tiếp thêm nhiều động lực để theo đuổi ước mơ người mẫu trong tương lai".

Cùng quan điểm với Bảo Khang, Hoàng Như Ngọc - sinh viên Trường ÐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM - bày tỏ sự ngưỡng mộ với Dahan Phương Oanh về những gì mà người mẫu đã làm được. Như Ngọc cho biết gen Z cần trang bị cho mình bản lĩnh, ngoại ngữ và những kỹ năng cần thiết để có thể làm việc dù ở bất kỳ đâu trên thế giới.