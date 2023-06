Gương mặt trẻ: Học sinh có điểm môn toán chuyên lớp 10 cao nhất ở TP.HCM

Nguyễn Thanh Phong là thí sinh có điểm thi môn toán chuyên lớp 10 cao nhất ở TP.HCM THẢO PHƯƠNG

Đam mê những con số nên cảm thấy việc học toán rất nhẹ nhàng

Trò chuyện trực tiếp với người viết vào tối 20.6, Phong chia sẻ rất bất ngờ khi biết tin mình có môn toán chuyên ở TP.HCM cao nhất.

"Ban đầu em không nghĩ sẽ đạt được kết quả cao như vậy. Nhưng tới lúc làm bài xong thì em rất tự tin, nhắm chừng trước nếu bị trừ điểm trình bày các thứ thì còn khoảng 9,5 đến 9,75 điểm. Vì đề toán chuyên năm nay không quá khó và "dễ thở" hơn mọi năm", Phong kể với gương mặt rạng rỡ.

Có nguyện vọng thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hoặc Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nên Phong theo đuổi môn toán từ năm lớp 6. Do vậy, với Phong việc ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 vừa qua rất nhẹ nhàng và ung dung. Phong cho biết ngoài thời gian học trên lớp sẽ dành thêm 5 tiếng đồng hồ ở nhà để học bài, mà chỉ để học toán.

"Em rất thích học toán, thích tư duy, đam mê những con số nên cảm thấy việc học toán rất nhẹ nhàng. Em bắt đầu học toán tư duy từ năm lớp 4 nhưng lên lớp 6 mới nghiêm túc bắt đầu theo đuổi môn học này", Phong kể lại.

Ba mẹ là người ở bên động viên và định hướng cho Phong trong quá trình học tập THẢO PHƯƠNG

Không chỉ đạt kết quả ngoài mong đợi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cách đây vài tháng Phong còn giành được giải nhất môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Với Phong, bí quyết để chinh phục môn toán là trên lớp tập trung nghe giảng, chép bài đầy đủ, xin thêm bài tập để làm, về nhà giải lại những bài chưa hiểu và những bài chưa làm xong. "Việc học giỏi toán không khó. Chỉ cần dành thời gian tập trung vô nó và yêu thích thì sẽ học được", Phong nói.

Chị Nguyễn Thị Phương (mẹ của Phong), cho biết chưa bao giờ thấy con than vãn về chuyện học. "Mọi việc học do con tự quyết định, con thích gì thì học đó còn ba mẹ chỉ định hướng chứ không ép buộc con. Con tư duy tốt, vợ chồng tôi cũng định hướng trau dồi kiến thức cho con từ sớm, học ngay từ đầu cấp để cuối cấp không phải áp lực. Do đó, quá trình học của con rất nhẹ nhàng, không có áp lực gì nhiều. Tuy vậy, kết quả lần này là ngoài mong đợi, đã đắp bù được sự nỗ lực của con trong thời gian qua", chị Phương chia sẻ.

Giải cho bằng được các bài toán khó

Phong cho biết phần lớn thời gian dành cho việc học. Vào những lúc rảnh, Phong thường chơi cờ vua, nuôi các con vật như: chim, cá cảnh, rùa… và chơi game để giải trí. Và dù rất chăm học, nhưng cũng giống như bao cô cậu học sinh khác thỉnh thoảng Phong rất ham chơi. "Phong cũng ham chơi nhiều lắm. Có những lúc ham chơi quá ba mẹ phải nhắc nhở con học bài", chị Phương kể.

Khi được hỏi "Em có thần tượng ai không"? Phong hào hứng khoe về các thầy dạy toán của mình. "Các thầy vừa là người tạo động lực, vừa là thần tượng của em", Phong cho hay.

Thần tượng những người thầy dạy toán, nên ước mơ sau này của Phong cũng sẽ trở thành một thầy giáo dạy toán giỏi để truyền cảm hứng và kiến thức cho học sinh. Ngoài ra, Phong rất thích tìm tòi và khám phá nên nam sinh này hy vọng nếu không trở thành thầy giáo thì sẽ làm một ngành nghề nào đó liên quan đến robot.

Sở thích của Phong là nuôi và chơi cùng các con vật như: chim, cá cảnh, rùa... THẢO PHƯƠNG

Nói về dự định trong thời gian tới, Phong chia sẻ điều bất ngờ: "Điểm yếu của em là viết chữ không được đẹp nên nhiều lần làm bài kiểm tra môn toán em chỉ được điểm tối đa là 9,75 vì bị trừ điểm trình bày. Chữ viết rõ ràng cũng rất quan trọng nên hè này ngoài việc học ra em sẽ cố gắng tập luyện để cải thiện chữ viết".

Thầy Lương Xuân Vinh, giáo viên môn toán Trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhận xét: "Tôi có dịp được dạy Phong trong hai năm lớp 8 và lớp 9. Phong là một học sinh giỏi, có niềm đam mê lớn về môn toán. Em thường có những lời giải hay, độc đáo, đôi khi cách giải rất thông minh, ngắn gọn làm các bạn trong lớp rất thán phục và thầy cũng ngạc nhiên về khả năng tư duy của em".

Theo thầy Vinh, không ngại làm các bài toán khó mà đôi khi mất hàng giờ, hàng ngày hay hàng tuần để giải cho bằng được. "Em có thái độ học tập tốt và luôn hoàn thành các bài tập được giao cũng như tìm tòi thêm các bài tập bên ngoài và không ngại đặt câu hỏi với thầy về môn toán. Tôi nghĩ với những phẩm chất cũng như tinh thần ham học hỏi Phong sẽ đạt được các kết quả tốt trong những năm học THPT", thầy Vinh nói.