GV ĐH Duy Tân là đại diện Việt Nam của Hiệp hội Giáo dục Du lịch APacCHRIE

Hiệp hội APacCHRIE trực thuộc International CHRIE (ICHRIE) là một tổ chức học thuật phi lợi nhuận với sứ mệnh nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu và thực tiễn kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ ăn uống (F&B). Thông qua các hội nghị, tạp chí học thuật và cơ hội trao đổi cũng như thực tập, ICHRIE triển khai hàng loạt hoạt động đặc thù tại 7 nhánh khu vực trên thế giới, bao gồm: APacCHRIE (Châu Á - Thái Bình Dương), EuroCHRIE (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi), và các nhánh tại Mỹ, Trung Đông, Bắc Phi.

TS. Nguyễn Công Minh (ngoài cùng bên trái) chụp hình với lãnh đạo của Tổ chức APacChrie trong cuộc họp Hội đồng tại Bangkok (Thái Lan)…

Thành viên của ICHRIE đến từ nhiều trường đại học danh tiếng đào tạo về Du lịch như:

ĐH Công nghệ Auckland (New Zealand),

ĐH Purdue (Mỹ),

ĐH Temple (Mỹ),

ĐH Texas A&M (Mỹ),

ĐH Bang Pennsylvania (Mỹ),

ĐH Central Florida (Mỹ),

ĐH Nevada, Las Vegas (Mỹ),

Ecole Hotelière de Lausanne (Thụy sĩ),

Ecole Superieure Internationale de Savignac (Pháp),

ĐH Surrey (Anh Quốc),

ĐH Chiang Mai (Thái Lan),

ĐH Dịch vụ & Lữ hành Quốc lập Cao Hùng (Đài Loan),

ĐH Bách khoa Hồng Kông (Trung Quốc),

ĐH Ma Cao (Trung Quốc),…

Chính thức được APacCHRIE phê duyệt trở thành thành viên của Hiệp hội và là đại diện của Việt Nam trong tổ chức, TS. Nguyễn Công Minh đã tham dự cuộc họp Hội đồng APacCHRIE thường niên tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 1.2025. Tiếp đó, TS. Nguyễn Công Minh sẽ tham gia Hội nghị APacCHRIE 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 5.2025 tại Chiang Mai (Thái Lan) với nhiều hoạt động hướng đến việc thúc đẩy kết nối và phát triển bền vững trong lĩnh vực Giáo dục Du lịch - Khách sạn. Đây sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hoài bão của TS. Nguyễn Công Minh về việc đưa Giáo dục Du lịch của Việt Nam lên bản đồ Giáo dục Du lịch của thế giới.

TS. Nguyễn Công Minh - Trưởng Ban Sau Đại học, ĐH Duy Tân trên trang giới thiệu thành viên của APacCHRIE

TS. Nguyễn Công Minh tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Du lịch - Khách sạn tại Trường Quản lý Khách sạn & Du lịch (SHTM), ĐH Bách Khoa Hồng Kông (Hong Kong PolyU) - một trong những trường đại học đào tạo Du lịch nằm ở Top đầu của thế giới và khu vực Châu Á, cụ thể:

Xếp thứ 1 thế giới theo Bảng xếp hạng Shanghai Ranking năm 2024,

Xếp thứ 1 châu Á theo QS Ranking 2025.

Công tác tại ĐH Duy Tân từ năm 2009, TS. Nguyễn Công Minh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa Du lịch và hiện tại là Trưởng Ban Sau Đại học. TS. Nguyễn Công Minh đã tham gia giảng dạy cho nhiều thế hệ sinh viên ngành Du lịch, đồng thời đã thực hiện nghiên cứu khoa học và có nhiều công bố quốc tế ISI trên các tạp chí Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Journal of Tourism Insights, Anatolia - International Journal of Tourism and Hospitality Research,… Tại Hội nghị ISTTE 2024 - hội nghị thường niên lần thứ 43 do Hiệp hội các Nhà giáo dục Du lịch & Lữ hành Quốc tế - International Society of Travel & Tourism Educators (ISTTE) tổ chức, TS. Minh đã được trao giải Best Case Study cho đề tài "Strategic Influencer Marketing to Affluent Millennials" hay "Tiếp thị chiến lược qua người có tầm ảnh hưởng đến những người giàu thuộc thế hệ Millennials".

TS. Nguyễn Công Minh với GS.TS. Lawrence Hoc Nang Fong (ĐH Ma Cao) - Chủ tịch APacCHRIE (hình bên trái) và với GS.TS. Kaye Chon - Nhà Sáng lập APacCHRIE, Hiệu trưởng SHTM, ĐH Bách Khoa Hồng Kông

Nỗ lực hoạt động trong lĩnh vực Du lịch, TS. Nguyễn Công Minh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch và tham gia nhiều đề án quan trọng như:

Thành viên đề án "Phát triển Thương hiệu Du lịch TP.Đà Nẵng 2013" của Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.Đà Nẵng hợp tác với ĐH Duy Tân;

Phát triển Dịch vụ Giải trí TP.Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 2030;

Tham gia dự án "Xây dựng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giải trí tại Đà Nẵng" với Sở Du lịch Đà Nẵng;

Thành viên của 2 đề án nghiên cứu khoa học của Quỹ Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Hàn Quốc có sự tham gia của nhiều giáo sư tại ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Bách Khoa Hồng Kông, ĐH Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul, ĐH Indiana.

…

TS. Nguyễn Công Minh (ngoài cùng bên trái hàng dưới) cùng các lãnh đạo và các thành viên của Hội đồng APacCHRIE họp tại Bangkok, tháng 1.2025

Bên cạnh công tác đào tạo và nghiên cứu, TS. Minh còn phối hợp tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong ngành Du lịch, có thể kể đến là:

Hội nghị Quốc tế Phát triển Du lịch & Khách sạn Đà Nẵng (2014),

Hội nghị Du lịch Văn hóa Thế giới (2015),

Hội chợ Việc làm Du lịch (2015-2017),

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An (2016 - 2018),

Cuộc thi Thách thức Cao Lầu 2019,

Diễn đàn Du lịch Ẩm thực Quốc tế tại ĐH Duy Tân (2018),

…

TS. Nguyễn Công Minh cũng vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP.Đà Nẵng (DCCA).

Đầu tư đồng bộ và hiện đại về cơ sở vật chất đang hỗ trợ tối đa cho giảng dạy và học tập Du lịch ở DTU

Nỗ lực của nhiều thầy cô ở ĐH Duy Tân như của TS. Nguyễn Công Minh đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp ĐH Duy Tân trở thành một trong những cơ sở đào tạo uy tín về Du lịch ở trong nước và quốc tế, với 2 chương trình đào tạo đạt kiểm định TedQual của Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc (UNWTO - United Nations World Tourism Organization):

Quản trị Khách sạn Quốc tế (chuẩn PSU), và

(chuẩn PSU), và Quản trị Nhà hàng Quốc tế (chuẩn PSU)

Mới đây nhất, lĩnh vực Quản trị Du lịch & Giải trí của ĐH Duy Tân đã được xếp trong Top 51-100 Thế giới theo QS World Rankings by Subjects 2025. Chỉ có 3 ngành học của Việt Nam vinh dự được xếp hạng trong Top 100 Thế giới.

Lĩnh vực Du lịch của ĐH Duy Tân trong Top 51 - 100 thế giới theo QS World University Rankings by Subject 2025

Sự hiện diện của ĐH Duy Tân trong Hiệp hội APacCHRIE mang đến nhiều cơ hội kết nối quốc tế bên cạnh việc tăng cường vị thế học thuật về ngành Du lịch của nhà trường:

Kết nối với mạng lưới chuyên gia, học giả đầu ngành trên toàn thế giới,

Tiếp cận các nghiên cứu, ấn phẩm và hội thảo học thuật chất lượng cao,

Mở rộng hợp tác nghiên cứu với những trường đại học hàng đầu,

Góp phần phát triển giáo dục và thực tiễn nghề nghiệp tại các quốc gia đang phát triển,

…

tạo điều kiện cho thầy và trò ĐH Duy Tân tiếp tục nỗ lực đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, góp sức nâng cao vị thế của Du lịch và Đào tạo Du lịch của Việt Nam trên bản đồ thế giới.