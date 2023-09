Hà Giang: Va chạm giữa 2 xe máy 'kẹp' 3 chạy ngược chiều, 3 người tử vong

Báo cáo của Ban An toàn giao thông, UBND tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 19 giờ 56 tối 29.9 tại Km60+800 trên tuyến QL2 Hà Giang - Tuyên Quang (địa phận tổ 5, TT.Việt Quang, H.Bắc Quang, Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy đi ngược chiều nhau.

Hiện trường vụ tai nạn tại Hà Giang đêm 29.9 BGT

Vào thời điểm trên, xe máy biển số 23D1-343.49 chở 3 người đã va chạm với xe máy biển số 23G1-15220 cũng đang chở 3 người.

Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bắc Quang; 3 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Tất cả các nạn nhân đều ở Hà Giang.

Danh tính các nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm Thèn Văn Ph. (24 tuổi, trú tại xã Quảng Nguyên, H.Xín Mần), Nông Văn B. (13 tuổi, trú tại thôn Xuân Trường, xã Vô Điếm, H.Bắc Quang). Nạn nhân tử vong tại bệnh viện là La Văn Th. (14 tuổi, trú tại thôn Lâm, xã Vô Điếm, H.Bắc Quang).

3 nạn nhân phải nhập viện gồm: Ma Văn Kh. (trú tại xã Vô Điếm, H.Bắc Quang), Sùng Văn S. (trú tại xã Quảng Nguyên, H.Xín Mần) và Vàng Văn T. (trú tại xã Quảng Nguyên, H.Xín Mần). Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bắc Quang phối hợp với các đơn vị liên quan đã khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu xảy ra tai nạn do người điều khiển xe máy biển số 23G1-152.20 vượt xe không đảm bảo an toàn, gây tai nạn.