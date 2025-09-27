Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Hà Hương trở lại màn ảnh, nhớ về vai diễn 'Nguyệt thảo mai' từng gây sốt

Thạch Anh
Thạch Anh
27/09/2025 12:41 GMT+7

Hà Hương - nữ diễn viên từng gây chú ý trong 'Phía trước là bầu trời' bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng, góp mặt trong phim điện ảnh 'Bà đừng buồn con'.

Hà Hương trở lại màn ảnh, nhớ về vai diễn 'Nguyệt thảo mai' từng gây sốt - Ảnh 1.

Màn tái xuất của Hà Hương khiến khán giả tò mò

Ảnh: ĐPCC

Nhà sản xuất Bà đừng buồn con xác nhận ca sĩ Tuấn Hưng, diễn viên Hà Hương sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh này. Cụ thể, cặp sao vào vai vợ chồng, là con gái và con rể của bà Nga Tứ (NSND Thanh Hoa đóng), bố mẹ của Trang (Nàng Mơ đóng). Trong phim, Hà Hương mang đến vẻ sắc sảo, thực dụng khi nhập vai Phương Tứ - người phụ nữ gây nhiều sóng gió trong gia đình. Còn Tuấn Hưng hóa thân thành người đàn ông vướng phải nợ nần.

Hà Hương tiết lộ về vai diễn mới

Hà Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình. Từng góp mặt trong Hai bến một dòng sông nhưng chỉ đến khi đảm nhận vai Nguyệt trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời (2001), tên tuổi của cô mới được nhiều người chú ý. Từng có giai đoạn im ắng song thời gian gần đây, Hà Hương dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc vun vén cho tổ ấm của mình.

Hà Hương trở lại màn ảnh, nhớ về vai diễn 'Nguyệt thảo mai' từng gây sốt - Ảnh 2.

Vai diễn mới khiến Hà Hương nhớ về nhân vật Nguyệt thảo mai từng gây sốt

Ảnh: ĐPCC

Khi vào vai Phương Tứ trong phim Bà đừng buồn con, nữ diễn viên 8X nhớ đến ký ức gắn với vai diễn Nguyệt thảo mai của chính mình hơn 20 năm trước. Cô lý giải: “Phương Tứ của bây giờ hay Nguyệt của ngày xưa đều mang nhiều tâm tư của phụ nữ Việt Nam. Tính cách thảo mai sẽ chẳng có gì xấu nếu được đặt vào đúng tình huống. Phương Tứ có những phân đoạn khá giống Nguyệt, chỉ khác là ở lứa tuổi khác, nhiều sự trải đời hơn, đại diện cho tính nữ của thời nay, giống như phiên bản nâng cấp của Nguyệt thảo mai. Hà Hương rất thích vai diễn này”.

Từ lúc nhận vai, Hà Hương nghiên cứu kỹ kịch bản, nhận ra Phương Tứ đại diện cho nhiều cảnh đời ngoài xã hội. Vì vậy, thay vì diễn xuất, cô đặt mình vào vị trí của nhân vật, tự hỏi bản thân sẽ làm gì nếu rơi vào tình cảnh của họ. Ấn tượng hơn cả với Hà Hương là trường đoạn sóng gió ập đến với gia đình của họ. Vợ chồng gặp khó khăn, chuyện mình chưa lo xong, Phương Tứ cũng đành bất lực không thể giúp được mẹ khi bà tìm đến.

Hà Hương trở lại màn ảnh, nhớ về vai diễn 'Nguyệt thảo mai' từng gây sốt - Ảnh 3.

Sự góp mặt của Tuấn Hưng trong phim mới của đạo diễn Hoàng Nam cũng gây tò mò

Ảnh: ĐPCC

Đồng cảm sâu sắc với nỗi bất lực của nhân vật khi đứng trước lựa chọn giữa những người mình đều gọi là gia đình, nữ diễn viên cảm thấy đau lòng, muốn lớn tiếng khóc để những cảm xúc nội tại được bùng nổ. Cô trải lòng: “Tôi chỉ tái hiện một phần nhỏ của những người phụ nữ, tôi đã đau trong lòng đến vậy. Thế mới thấy, các chị em phụ nữ không thể biết mình mạnh mẽ đến mức nào cho tới khi bị dồn đến bước đường cùng”.

Bên cạnh ca sĩ Tuấn Hưng, Hà Hương kết hợp với nhiều diễn viên tài năng thuộc nhiều thế hệ ở dự án lần này, như NSND Thanh Hoa, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, NSND Bùi Bài Bình (người mà cô thường gọi thân mật là bố Bình). Hà Hương cho biết cô ngưỡng mộ các tiền bối từ ngày còn nhỏ, học hỏi thêm về nghề khi kết hợp với họ ở từng cảnh phim Bà đừng buồn con. Bên cạnh đó, cô có thêm nguồn năng lượng tươi trẻ khi làm việc chung cùng dàn diễn viên gen Z.

Ngoài Hà Hương, tác phẩm này còn đánh dấu sự trở lại của Tuấn Hưng sau dấu ấn tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Dù hoạt động trong vai trò ca sĩ song anh vẫn dành niềm yêu thích đặc biệt cho diễn xuất. Trước đây, cựu thành viên Quả dưa hấu từng tham gia phim Cho một tình yêu hay Đào phở và piano, đồng thời góp mặt trong một số tác phẩm kịch.

Hà Hương 'Phía trước là bầu trời' ra sao sau hơn 20 năm nổi tiếng?

Hà Hương 'Phía trước là bầu trời' ra sao sau hơn 20 năm nổi tiếng?

Sau 20 năm nổi tiếng nhờ vai diễn Nguyệt 'thảo mai' trong phim Phía trước là bầu trời, Hà Hương lui về chăm lo cho tổ ấm của mình. Cô vẫn hy vọng được trở lại diễn xuất trong thời gian tới.

Xem thêm bình luận