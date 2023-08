Hà Kiều Anh khoe nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U.50

Giữa dàn mỹ nhân xuất hiện với những bộ cánh đen, Hoa hậu Thùy Tiên lại gây chú ý trong thiết kế màu trắng trùm đầu dính liền thân váy. Bộ trang phục giúp Hoa hậu Hòa bình 2021 khoe eo thon, tôn chân dài và hình thể nóng bỏng. Giải thích về lý do mặc sai dress code đen do ban tổ chức đưa ra, Thùy Tiên cho biết bản thân là người chỉn chu trong công việc. Các trang phục của cô diện trong suốt cuộc thi Miss Grand Vietnam đều đã được lên kế hoạch và may từ 1 tháng trước. "Trong khi dress code do ban tổ chức đưa ra cách đây vài ngày, khi đó trang phục của tôi đã được may xong. Tôi cũng mong ban tổ chức và khán giả thông cảm", cô chia sẻ