Hà Lan cấm ASML cung cấp máy quang khắc DUV cho Trung Quốc

Do các hạn chế của Hà Lan vào năm 2019, ASML đã không thể cung cấp bất kỳ hệ thống quang khắc cực tím EUV tiên tiến nào cho Trung Quốc. Sau đó, giới chức Mỹ đã tập trung sự chú ý vào các thiết bị máy quang khắc DUV kém tiên tiến hơn.



Twinscan NXT:1980i là một trong hai hệ thống DUV bị Hà Lan hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GOLEM

Kết quả là hệ thống DUV tiên tiến nhất Twinscan NXT:2000i đã bị hạn chế cung cấp cho Trung Quốc kể từ tháng 9.2023. Tuy nhiên, Mỹ và Hà Lan đã có sự bất đồng về việc thêm các hệ thống DUV kém tiên tiến hơn là Twinscan NXT:1970i và NXT:1980i vào danh sách này để cho phép ASML cung cấp cho khách hàng Trung Quốc. Phía Mỹ cho rằng các hệ thống này có sự hiện diện của các thành phần trong thiết bị sử dụng công nghệ do Mỹ phát triển nên cần phải có sự phối hợp với quốc gia này.

Trước sức ép này, CNBC cho biết chính quyền Hà Lan vừa đưa ra quyết định hạn chế xuất khẩu đối với cả hai hệ thống DUV nói trên, bắt đầu có hiệu lực từ cuối tuần trước, đồng thời cho biết các quy định kiểm soát của hai nước hiện đã được đồng bộ. Các công ty muốn cung cấp thiết bị này cho Trung Quốc sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu không phải ở Mỹ mà ở Hà Lan. Nhà sản xuất hai hệ thống DUV nói trên cho biết, những thay đổi trong kiểm soát xuất khẩu mới không đủ lớn để tác động đến dự báo doanh thu năm 2024 của họ.

Giải thích cho quy định mới, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Hà Lan Reinette Klever cho biết: "Quyết định này được đưa ra vì lý do an ninh. Chúng tôi thấy rằng những tiến bộ công nghệ đã làm tăng rủi ro an ninh liên quan đến việc xuất khẩu các thiết bị sản xuất cụ thể, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay". Theo vị quan chức này, việc Hà Lan vượt trội trong sản xuất thiết bị sản xuất chip đặt ra một trách nhiệm nhất định đối với đất nước, khiến các hạn chế được đưa ra là có mục tiêu và cân bằng, quy định mới không làm gián đoạn chuỗi thương mại và cung ứng trong ngành bán dẫn toàn cầu.