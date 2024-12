Hà Lan tuyên bố chấm dứt thi hoa hậu

Cuộc thi Hoa hậu Hà Lan không còn diễn ra mà thay vào đó những người tổ chức đã đưa ra một sáng kiến mới nhằm mục đích "truyền cảm hứng" cho những người trẻ tuổi theo nhiều cách khác nhau, theo CNN.

Động thái này diễn ra chỉ hơn một năm sau khi ban giám khảo cuộc thi lần đầu tiên trao vương miện cho người phụ nữ chuyển giới Rikkie Kolle.

Rikkie Kolle, một phụ nữ chuyển giới đăng quang Hoa hậu Hà Lan 2023 ẢNH: REUTERS

Một tuyên bố trên trang web của ban tổ chức thông báo về việc kết thúc cuộc thi và thành lập một nền tảng mới mang tên Niet Meer Van Deze Tijd (No Longer of this Time – tạm dịch Không còn thời gian này nữa).

Thông tin có đoạn: "Trải qua nhiều năm lịch sử đầy hấp dẫn, truyền cảm hứng, Hoa hậu Hà Lan đang nói lời tạm biệt với nhiều người. Nhưng đây không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới. Thế giới đang thay đổi, và chúng ta đang thay đổi cùng với nó. Hoa hậu Hà Lan đang chuyển mình thành No Longer of this Time: một nền tảng xoay quanh sức khỏe tâm thần, phương tiện truyền thông xã hội, sự đa dạng, thể hiện bản thân và nhiều hơn thế. Không còn trao vương miện mà là những câu chuyện kết nối. Không còn váy áo, mà là những giấc mơ trở thành hiện thực.

Ở đây, chúng tôi truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi để họ được là chính mình trong một thế giới không ngừng thay đổi".

Trong một tuyên bố gửi tới CNN, Monica van Ee, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hà Lan và là người sáng lập nền tảng mới này, cho biết: "Phụ nữ cảm thấy bất an vì nhiều lý do, trong đó có sự phát triển của mạng xã hội và những hình ảnh không thực về vẻ đẹp của nhan sắc".

Bà cho biết nhóm của bà đã "làm việc tích cực với những người tham gia" trong nhiều năm và việc trao quyền cho phụ nữ không chỉ là "những lời nói suông mà là một phong trào".

Rikkie Kolle trước khi đăng quang Hoa hậu Hà Lan 2023 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi tin vào nền tảng của mình và có lẽ một dải băng và vương miện đã lỗi thời. Nhưng những người phụ nữ vẫn hỗ trợ lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau, điều đó luôn quan trọng đối với chúng tôi!", bà van Ee nói.

Trong những năm gần đây, nhiều cuộc thi sắc đẹp buộc phải hiện đại hóa vì các giá trị truyền thống của các cuộc thi này không còn phù hợp với thế hệ trẻ.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay được tổ chức tại thành phố Mexico vào tháng trước, lần đầu tiên chấp nhận phụ nữ trên 28 tuổi. Cuộc thi diễn ra sau động thái năm ngoái nhằm dỡ bỏ lệnh cấm đối với phụ nữ mang thai hoặc làm mẹ, phụ nữ đã kết hôn hoặc đã từng kết hôn.

Tuy nhiên, lệnh cấm đó vẫn tồn tại ở một số cuộc thi sắc đẹp. Vào tháng 9, một phụ nữ New York đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền của thành phố, yêu cầu chấm dứt việc loại trừ các bà mẹ tham gia.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã bị giám sát vào đầu năm nay với tư cách là công ty mẹ của Hoa hậu Mỹ. Vào tháng 5.2024, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Thiếu niên Mỹ đã từ bỏ vương miện chỉ sau vài ngày đăng quang giữa những cáo buộc ban tổ chức quản lý yếu kém và điều kiện cuộc thi ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của họ.