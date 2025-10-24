Hạ Long Concert 2025 - Bừng sáng đêm hội di sản

Vào lúc 20 giờ ngày 29.10, tại Quảng trường 30.10 (P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), chương trình "Hạ Long Concert 2025" sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện nghệ thuật chính luận đặc sắc do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, được xem là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 30.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình, nền tảng số.

Chương trình mang chủ đề "Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai", mở màn cho chuỗi hoạt động kích cầu du lịch quý IV/2025, đồng thời chào mừng 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2025). Đây cũng là điểm nhấn trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng "nền văn hóa giàu bản sắc, gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và kinh tế đêm" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

"Hạ Long Concert 2025" được dàn dựng theo hình thức thực cảnh, phóng sự trình diễn nghệ thuật giao lưu, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như: NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Đức Phúc, Bảo Anh, Phương Ly, Phương Mỹ Chi, nhóm Oplus, rapper Rica… cùng sự tham gia của Trường Đại học Hạ Long và CLB hát Then đàn Tính Bình Liêu.

Song song với chương trình, tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025, từ 28.10 đến 3.11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, với 160 gian hàng, không gian triển lãm đổi mới và hoạt động nghệ thuật phong phú.

Cả hai sự kiện hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội sôi động, góp phần khẳng định vị thế Quảng Ninh trung tâm văn hóa, du lịch của miền Bắc.