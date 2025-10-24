Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Hạ Long Concert 2025 - Bừng sáng đêm hội di sản

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh
Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh
24/10/2025 07:58 GMT+7

Với hơn 30.000 khán giả tham dự trực tiếp, 'Hạ Long Concert 2025' được kỳ vọng là chương trình nghệ thuật hoành tráng nhất từ trước đến nay, góp phần lan tỏa thương hiệu du lịch và văn hóa Quảng Ninh.

Vào lúc 20 giờ ngày 29.10, tại Quảng trường 30.10 (P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), chương trình "Hạ Long Concert 2025" sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện nghệ thuật chính luận đặc sắc do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, được xem là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 30.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình, nền tảng số.

Hạ Long Concert 2025 - Bừng sáng đêm hội di sản- Ảnh 1.

Chương trình mang chủ đề "Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai", mở màn cho chuỗi hoạt động kích cầu du lịch quý IV/2025, đồng thời chào mừng 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2025). Đây cũng là điểm nhấn trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng "nền văn hóa giàu bản sắc, gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và kinh tế đêm" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

"Hạ Long Concert 2025" được dàn dựng theo hình thức thực cảnh, phóng sự trình diễn nghệ thuật giao lưu, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như: NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Đức Phúc, Bảo Anh, Phương Ly, Phương Mỹ Chi, nhóm Oplus, rapper Rica… cùng sự tham gia của Trường Đại học Hạ Long và CLB hát Then đàn Tính Bình Liêu.

Song song với chương trình, tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2025, từ 28.10 đến 3.11 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, với 160 gian hàng, không gian triển lãm đổi mới và hoạt động nghệ thuật phong phú.

Cả hai sự kiện hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội sôi động, góp phần khẳng định vị thế Quảng Ninh trung tâm văn hóa, du lịch của miền Bắc.

Khám phá thêm chủ đề

Hạ Long Concert 2025 đêm hội di sản Chương trình nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận