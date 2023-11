Hà Nhi được mời hát nhạc phim kỷ niệm 100 năm Disney

Là bộ phim kỷ niệm 100 năm ngày Disney thành lập, Wish (tựa Việt: Điều ước) được chăm chút kỹ lưỡng cả về mặt hình ảnh, ý nghĩa lẫn âm thanh. Phần nhạc phim cũng được kỳ vọng sẽ trở thành "hit" khi đánh dấu sự kết hợp giữa Dave Metzger - nhà soạn nhạc của Frozen - và Julia Michaels và JP Saxe. Đặc biệt hơn, ca khúc chủ đề bộ phim bản Việt hóa sẽ do ca sĩ Hà Nhi thể hiện.

Hà Nhi được Disney "chọn mặt gửi vàng" để thể hiện ca khúc trong Wish - bộ phim hoạt hình kỷ niệm 100 năm thành lập hãng phim DISNEY

Theo thông tin từ nhà phát hành, Wish sẽ có bản lồng tiếng Việt để phục vụ đông đảo khán giả Việt Nam. Ngoài ra, ca sĩ Hà Nhi sẽ góp giọng trong phiên bản lồng tiếng của bom tấn này. Cụ thể, cô sẽ thể hiện bản Việt hóa của một ca khúc ở cuối phim. Tuy nhiên, tên bài hát vẫn chưa được hé lộ. Với giọng hát có thể truyền tải đủ mọi cung bậc cảm xúc, giọng ca xứ Nghệ hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn ấn tượng, trọn vẹn những ý nghĩa sâu lắng từ bộ phim kỷ niệm 100 năm của Disney.

Được Disney ưu ái lựa chọn hát nhạc phim Wish, Hà Nhi cho biết cô vô cùng tự hào và xúc động. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp nữ ca sĩ quê xứ Nghệ được góp giọng trong một dự án quốc tế. Bên cạnh đó, Hà Nhi cho biết cô khá áp lực khi nhận dự án trong khoảng thời gian đang tất bật chuẩn bị cho album mới. Hà Nhi phải tham gia quay đến tận 3 MV trong một tháng, trong đó có một MV của Disney và hai MV của riêng mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ 9X đã nỗ lực hết sức và cảm thấy hạnh phúc khi được tin tưởng.

Giọng ca nội lực, bay bổng và truyền cảm của Hà Nhi được đánh giá phù hợp với tinh thần của ca khúc nhạc phim DISNEY

Hà Nhi chia sẻ: "Nhi cho rằng đây là thời điểm phù hợp nhất để hát ca khúc trong dự án Wish. Trong những giây phút Nhi suy nghĩ về việc từ bỏ, Nhi đã tìm thấy một tia hy vọng trong ca từ của ca khúc. Nhi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ê-kíp, những người bạn, đối tác đã tin tưởng và giao phó cho Nhi một trọng trách lớn lao - trở thành nghệ sĩ đại diện để hát ca khúc trong bộ phim Wish phiên bản tiếng Việt. Nhi cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi được làm việc với mọi người trong không khí gần gũi, ấm cúng và chuyên nghiệp".

Như nhiều dự án hoạt hình đình đám khác của Disney, âm nhạc được xem như "trái tim" của tác phẩm. Nhiều ca khúc đã trở thành kinh điển và đi sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ như: Can you feel the love tonight (nhạc phim Vua sư tử), A whole new world (Aladdin), Let it go (Frozen), Remember me (Coco), We don't talk about Bruno (Encanto)...

Wish là tác phẩm mang tính kỷ niệm quan trọng với hãng phim. Vì vậy, phần âm nhạc cũng được chăm chút và "nhào nặn" từ những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Trọng trách soạn bài hát chủ đề cho Wish được giao cho David Metzger - nhà soạn nhạc từng nhiều lần hợp tác với Disney trong Frozen (2013), Frozen 2 (2019), Moana (2016), Planes (2013), Wreck-It Ralph (2012), Tarzan (1999) và Brother Bear (2012). Trong đó, ông từng nhận đề cử Grammy với Frozen 2.

Poster phim hoạt hình Wish DISNEY

Phần âm nhạc bùng nổ của Wish cùng giọng hát đầy cảm xúc của Hà Nhi hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc khó quên đối với những ai đã yêu mến Disney hay dòng phim hoạt hình trong suốt nhiều năm qua. Wish dự kiến sẽ được ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 24.11.2023.

Hà Nhi là nữ ca sĩ đang được công chúng yêu mến. Cô từng đạt top 4 chương trình Vietnam Idol 2015. Năm 2019, nữ ca sĩ sinh năm 1994 trở thành quán quân của cuộc thi Ẩn số hoàn hảo. Năm 2021, Hà Nhi cho ra mắt album Lâu phai với tổng cộng 5 ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Chỉ một năm sau, Hà Nhi tiếp tục tham gia vào chương trình Ca sĩ mặt nạ với hình tượng “Miêu Quý Tộc” và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Ba ca khúc Chưa quên người yêu cũ, Lâu lâu nhắc lại và Hồi kết trong dự án Ex-LOVER đều trở thành "hit". Nhờ đó mà Hà Nhi thắng giải Làn Sóng Xanh cho hạng mục Ca sĩ đột phá.