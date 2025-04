'Hạ nhiệt' kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM

T ĂNG CHỈ TIÊU, ĐIỀU CHỈNH CÂN ĐỐI THEO TỪNG KHU VỰC

Theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố cuối tuần qua, 115 trường THPT công lập tuyển 70.070 học sinh (HS), đạt tỷ lệ 79% so với số HS dự kiến tốt nghiệp THCS (tăng 14% so với năm học trước).

Năm nay dự kiến học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ nhẹ nhàng hơn vì thành phố có nhiều giải pháp giảm áp lực

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết chỉ tiêu của năm học mới được tính toán, tăng giảm theo khu vực quận, huyện. Chỉ tiêu giao cho từng trường THPT phù hợp với thực tế nhằm giảm áp lực cho HS căn cứ vào các tiêu chí: Điều kiện cơ sở vật chất, hệ số sử dụng phòng học, số HS lớp 12 ra trường và nhu cầu tăng/giảm quy mô lớp học của các trường THPT.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, TP.HCM vẫn đảm bảo tỷ lệ HS hoàn thành bậc THCS vào lớp 10 công lập khoảng 80%, nhưng từng khu vực quận, huyện, TP.Thủ Đức đã được cân đối, tính toán, điều chỉnh dựa vào số lượng HS lớp 9 của mỗi địa phương, hài hòa với tỷ lệ chung của thành phố. Địa phương nào có áp lực HS cao thì chỉ tiêu lớp 10 của các trường THPT công lập theo khu vực đó sẽ tăng. Ngược lại, các địa phương ít áp lực trong tuyển sinh vào lớp 10 hằng năm thì chỉ tiêu lớp 10 năm nay sẽ ổn định.

Trong đó, những khu vực như Q.12, Tân Bình, H.Hóc Môn… có số lượng HS cao, áp lực tuyển sinh hằng năm lớn hơn so các khu vực khác nên Sở GD-ĐT tính toán, cân đối, điều chỉnh để tăng chỉ tiêu lớp 10 của các trường THPT công lập ở khu vực này hoặc lân cận để đảm bảo chỗ học cho HS. Còn với các khu vực đã bão hòa và có sự ổn định về chỗ học hằng năm như Bình Chánh, Cần Giờ… thì Sở giao chỉ tiêu tuyển sinh theo nhu cầu, đề xuất của nhà trường, căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên...

Mặt khác, ở các địa bàn huyện ngoại thành đang xây dựng nông thôn mới như Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ… yêu cầu các trường học đều phải đạt chuẩn quốc gia. Do đó sẽ có khống chế về sĩ số hơn các khu vực khác thì chỉ tiêu lớp 10 sẽ được tính toán, điều chỉnh phù hợp.

Đề xuất thành lập một trường THPT ở Q.Bình Tân UBND Q.Bình Tân đề xuất Sở GD-ĐT tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thành lập Trường THPT Bình Trị Đông B trong năm 2025 (dự kiến khởi công trong tháng 4.2025), kịp thời chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Trong đó giao Hội đồng tuyển sinh Trường THPT An Lạc hỗ trợ công tác tuyển sinh lớp 10 và bàn giao học sinh cho Trường THPT Bình Trị Đông B khi có quyết định thành lập chính thức. Về địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học năm học 2025-2026 của Trường THPT Bình Trị Đông B trong thời gian xây dựng, UBND Q.Bình Tân đề xuất cho phép mượn tạm phòng học Trường THCS Bình Trị Đông B tại địa chỉ 19 Tên Lửa nối dài, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, để tổ chức công tác giảng dạy, học tập.

T ĂNG CƠ HỘI VÀO CÁC TRƯỜNG TỐP ĐẦU

Theo lộ trình, từ năm học 2025 - 2026, TP.HCM dừng tổ chức lớp chuyên trong 4 trường THPT: Gia Định (Q.Bình Thạnh), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức). Như vậy, từ năm nay trở đi, 4 trường trên chỉ tổ chức lớp 10 thường.

Được biết, tổng chỉ tiêu của 4 trường trên là 3.455 HS. So với những năm trước, năm nay chỉ tiêu lớp 10 thường ở những trường này tăng rất cao. Dẫn đầu là Trường THPT Gia Định, năm nay tăng 360 HS, tương đương 8 lớp 10. Sau đó là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tăng 315 HS, tương đương 7 lớp. Trường THPT Mạc Đĩnh Chi tăng 180 HS, tương đương 4 lớp. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tăng 135 HS, tương đương 3 lớp.

Ngược lại, do chỉ còn tổ chức lớp chuyên tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa nên số chỉ tiêu lớp 10 chuyên năm nay là 1.330 HS (tính cả số 70 HS của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa mà Sở GD-ĐT đang xin UBND TP.HCM phê duyệt tăng chỉ tiêu).

Trong khi đó, năm học trước có tất cả 6 trường THPT tổ chức lớp chuyên với tổng chỉ tiêu là 1.995 HS. Như vậy năm nay giảm 635 HS lớp chuyên so với mùa tuyển sinh 2024-2025. Điều này sẽ làm tăng độ cạnh tranh vào lớp 10 chuyên tại 2 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Lê Hồng Phong. Một giáo viên lý giải, hằng năm 4 trường THPT nêu trên tổ chức lớp chuyên có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 770 HS. Đến mùa tuyển sinh năm nay, khi chỉ còn 2 trường chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa, dù đã tăng tổng số 105 HS cho 2 trường này thì vẫn chênh lệch nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh lớp chuyên trước đây nên sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh vào trường chuyên.

Đánh giá tổng quan về chỉ tiêu tuyển sinh và mức độ cạnh tranh vào lớp 10 công lập năm nay, bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), cho hay với thực tế tổng số HS lớp 9 năm nay giảm khoảng 10.000 em so với năm học trước nhưng chỉ tiêu tuyển sinh tăng đến 14% cho thấy áp lực về độ cạnh tranh suất học trường công năm nay nhẹ nhàng hơn nhiều so với những mùa tuyển sinh trước đây. Thêm vào đó, cơ hội vào trường THPT tốp đầu rộng mở khi 4 trường nói trên không tổ chức lớp chuyên và tăng chỉ tiêu lớp thường với số lượng lớn.

Tương tự, hiệu trưởng một trường THCS tại Q.3 nhận định việc ngừng tuyển sinh lớp chuyên, bổ sung chỉ tiêu cho lớp thường khiến mức độ cạnh tranh vào các trường tốp đầu có thể giảm nhiệt. Trong những năm qua, trung bình mỗi năm 4 trường THPT kể trên tuyển tổng số 22 lớp 10 chuyên. Khi không còn tuyển lớp 10 chuyên thì các trường sẽ tăng chỉ tiêu lớp 10 thường nên HS sẽ có nhiều cơ hội vào các trường tốp đầu.

N HIỀU GIẢI PHÁP TĂNG CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG CÔNG

Nhìn nhận về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cơ hội học trường công lập đối với HS hoàn thành bậc THCS.

Bên cạnh tăng tỷ lệ HS học THPT công lập từ 65% trong nhiều năm qua lên 79% năm nay thì việc tuyển sinh lớp 10 thực hiện theo 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 2 tùy tình hình nộp hồ sơ thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT quyết định tuyển sinh bổ sung và có văn bản hướng dẫn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, trên cơ sở tuyển đủ HS cho các trường còn thiếu nhiều chỉ tiêu.

Đặc biệt, trong năm học 2025-2026, để đảm bảo tuyển đủ HS vào các lớp 10 chuyên, lớp tiếng Anh tích hợp thuộc Đề án 5695 và các trường thường xuyên có tỷ lệ thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học cao do đặc thù khu vực, UBND TP.HCM giao quyền cho Sở GD-ĐT cân đối điều chỉnh tuyển sinh ở những trường này cao hơn chỉ tiêu ban đầu nhưng không vượt mức 20%. Điều này nhằm mục tiêu duy trì đủ số lượng HS theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.