Thời sự

Hà Nội: 1 người tử vong vì bị vật liệu xây dựng rơi trúng

Nguyễn Trường
22/10/2025 17:50 GMT+7

Khi đi qua ngõ Văn Chương (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), 2 người bất ngờ bị vật liệu xây dựng từ căn nhà đang sửa chữa rơi trúng. Hậu quả, 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 22.10, đại diện P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vật liệu xây dựng rơi từ căn nhà đang thi công xuống, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hà Nội: 1 người tử vong vì bị vật liệu xây dựng rơi trúng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

ẢNH: VŨ VŨ

Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, tại ngôi nhà số 121 Tôn Đức Thắng (đầu ngõ Văn Chương). Hậu quả, một người đi xe máy và một người thu gom phế liệu đang đi qua ngõ Văn Chương bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Nhiều nhân chứng gần hiện trường cho biết, ở thời điểm vụ việc xảy ra thì nghe thấy tiếng động lớn rồi bụi mù mịt phát ra trong ngõ Văn Chương.

Lại gần hiện trường, mọi người phát hiện một phụ nữ đi xe máy và một nam giới bị thương. Sau đó, mọi người cùng nhau hợp sức nâng mảng bê tông đang đè lên người các nạn nhân.

Cũng theo vị lãnh đạo P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 2 nạn nhân gặp nạn không phải công dân trên địa bàn phường.

"Phía cơ quan công an và viện kiểm sát cùng thanh tra lao động đang kiểm tra hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc", lãnh đạo P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết thêm.

Điều 89 luật Xây dựng 2014 (sửa đổi bổ sung năm 2020) quy định sửa chữa công trình có thể phải xin giấy phép xây dựng, nếu là sửa chữa làm thay đổi kết cấu chịu lực, công năng sử dụng, ảnh hưởng đến an toàn. Trường hợp sửa chữa nhỏ, không ảnh hưởng kết cấu hoặc cảnh quan thì không bắt buộc xin phép, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng môi trường.

Cạnh đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng yêu cầu khi thi công, sửa chữa công trình phải có biện pháp che chắn, biển báo, rào chắn an toàn, đặc biệt ở khu vực gần đường giao thông, dân cư. Đảm bảo không gây bụi, tiếng ồn, rơi vãi vật liệu, ảnh hưởng công trình lân cận.

Trong trường hợp vi phạm nếu không an toàn có thể bị xử phạt theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP hoặc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng (tai nạn, chết người...) có thể bị xử lý hình sự theo bộ luật Hình sự.

Khám phá thêm chủ đề

vật liệu xây dựng Thi công công trình phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngõ Văn Chương hà nội 2 người bị thương thu gom phế liệu
