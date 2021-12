Hà Nội: 10 quận, huyện 'màu cam' nguy cơ cao, Đống Đa xuống cấp độ 2

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và Lê Viết Ba, phó trưởng phòng kế toán của tổng công ty.