Hà Nội giám sát tất cả trường hợp ngoại tỉnh, nhập cảnh

Tại buổi họp về công tác cuối năm 2021 của Công an TP.HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết việc xử lý vụ án bé gái 8 tuổi tử vong nghi do bạo hành sẽ được xem là án điểm.