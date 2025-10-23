Hà Nội áp dụng kỹ thuật cao vào nuôi trồng thủy sản

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố có hơn 197.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 58,9% diện tích đất tự nhiên.

Nhiều cơ sở nuôi trồng thủy sản ở Hà Nội đã tích cực chuyển đổi, sản xuất theo hướng an toàn, từ đó nâng cao sản lượng TRẦN CƯỜNG

Từ năm 2021, Hà Nội thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, quy hoạch hàng trăm khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư và hơn 120.000 hộ chăn nuôi. Ngoài ra, Hà Nội cũng phát triển mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh hoặc chăn nuôi khép kín từ giống, vật tư đầu vào đến sản xuất và tiêu thụ, qua đó cho giá trị kinh tế cao.

Cũng từ năm 2021 đến nay, ngành chăn nuôi của Hà Nội đã phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, tổng đàn gia súc, gia cầm luôn đứng top đầu cả nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thống kê tổng đàn trâu hiện có 29.600 con, đàn bò 122.000 con, đàn lợn có 1,25 triệu con, đàn gia cầm hiện có 35,8 triệu con.

Sản lượng thịt trâu hơi trung bình năm đạt 2.134 tấn, thịt bò hơi đạt 10.595 tấn, thịt lợn hơi đạt 262.400 tấn, thịt gia cầm hơi đạt 167.300 tấn, sản lượng sữa bò tươi đạt 45.000 tấn và trứng gia cầm đạt 2.965 triệu quả.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Hà Nội tiếp tục khuyến khích phát triển hệ thống giết mổ công nghiệp, tập trung theo quy hoạch và giảm dần giết mổ nhỏ lẻ, thủ công. Hiện tại, Hà Nội có 701 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Các cơ sở này đang được chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát hoạt động. Tổng trọng lượng thịt gia súc, gia cầm được kiểm soát cung cấp ra thị trường tiêu thụ ước đạt hơn 550 tấn/ngày.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng thống kê trên địa bàn hiện có 16.000 hộ nuôi trồng thủy sản với hơn 60 cơ sở áp dụng quy trình nuôi trồng theo VietGAP; 25 mô hình ứng dụng công nghệ cao thuộc lĩnh vực thủy sản. Hà Nội xác định phát triển thủy sản theo hướng bền vững, có năng suất, chất lượng cao, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời chủ động ứng phó với khí hậu, phòng chống dịch bệnh thủy sản, giám sát môi trường, giám sát an toàn thực phẩm ngay trong quá trình nuôi.

Với diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 24.700 ha, tổng sản lượng thủy sản năm 2024 ước đạt 132.344 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng lên tới 130.669 tấn.

Hiện nay, các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã tích cực chuyển đổi, đưa giống có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và áp dụng kỹ thuật cao vào sản xuất theo hướng an toàn để tiếp tục nâng cao năng suất.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.