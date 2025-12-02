Hà Nội bàn giao công tác thu gom, vận chuyển rác cho 126 xã, phường

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 69/2025/QĐ-UBND về phân cấp công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về UBND xã, phường từ 1.12.2025.

Một điểm tập kết rác, chất thải rắn sinh hoạt trên đường Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân, Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức bàn giao nguyên trạng hồ sơ pháp lý cho 126 xã, phường tiếp nhận. Đồng thời cùng Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường, hướng dẫn 126 UBND xã, phường phân khai khối lượng, tham mưu UBND thành phố phân bổ vốn thực hiện gói thầu trong tháng 12.

Đối với các tiêu chí đổi mới cho gói thầu từ năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính hướng dẫn 126 xã, phường công tác quản lý gói thầu và công tác lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện duy trì vệ sinh môi trường từ năm 2026…

Để đảm bảo công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện, giám sát công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn liên tục, xuyên suốt, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng 30 gói thầu quận, huyện, thị xã (cũ) đã được chuyển giao và hợp đồng/phụ lục hợp đồng dịch vụ ký với đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn (thực hiện từ 1.12.2025).

Các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội: Tập trung, chủ động thực hiện tốt duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn theo các gói thầu; tăng cường phối hợp với UBND các phường, xã lên phương án, đáp ứng các yêu cầu về khối lượng, chất lượng trong thu gom vận chuyển rác; đặc biệt trong thời gian cuối năm 2025 là thời điểm dự kiến lượng rác tăng cao, phục vụ các ngày nghỉ lễ đầu năm Dương lịch 2026.

Đảm bảo phương tiện vận chuyển rác sạch, kín khít không rơi vãi nước rác, đúng tải trọng, đúng lộ trình, thời gian vận chuyển về các khu xử lý của thành phố. Phối hợp UBND phường, xã và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường trong đăng ký xe chở rác đúng địa bàn phát sinh rác.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.