Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hà Nội bàn giao công tác thu gom, vận chuyển rác cho 126 xã, phường

Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
02/12/2025 16:23 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa tổ chức bàn giao, hướng dẫn 126 xã, phường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định 69/2025/QĐ-UBND về phân cấp công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về UBND xã, phường từ 1.12.2025.

Hà Nội bàn giao công tác thu gom, vận chuyển rác cho 126 xã, phường - Ảnh 1.

Một điểm tập kết rác, chất thải rắn sinh hoạt trên đường Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân, Hà Nội)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức bàn giao nguyên trạng hồ sơ pháp lý cho 126 xã, phường tiếp nhận. Đồng thời cùng Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường, hướng dẫn 126 UBND xã, phường phân khai khối lượng, tham mưu UBND thành phố phân bổ vốn thực hiện gói thầu trong tháng 12.

Đối với các tiêu chí đổi mới cho gói thầu từ năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính hướng dẫn 126 xã, phường công tác quản lý gói thầu và công tác lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện duy trì vệ sinh môi trường từ năm 2026…

Để đảm bảo công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện, giám sát công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn liên tục, xuyên suốt, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng 30 gói thầu quận, huyện, thị xã (cũ) đã được chuyển giao và hợp đồng/phụ lục hợp đồng dịch vụ ký với đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn (thực hiện từ 1.12.2025).

Các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội: Tập trung, chủ động thực hiện tốt duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn theo các gói thầu; tăng cường phối hợp với UBND các phường, xã lên phương án, đáp ứng các yêu cầu về khối lượng, chất lượng trong thu gom vận chuyển rác; đặc biệt trong thời gian cuối năm 2025 là thời điểm dự kiến lượng rác tăng cao, phục vụ các ngày nghỉ lễ đầu năm Dương lịch 2026.

Đảm bảo phương tiện vận chuyển rác sạch, kín khít không rơi vãi nước rác, đúng tải trọng, đúng lộ trình, thời gian vận chuyển về các khu xử lý của thành phố. Phối hợp UBND phường, xã và Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường trong đăng ký xe chở rác đúng địa bàn phát sinh rác.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội vận chuyển rác Thu gom rác Bàn giao cho 126 xã, phường Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận