Hà Nội ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ tiêu chí là căn cứ pháp lý quan trọng để đánh giá thực trạng, mức độ đạt chuẩn, cũng như phục vụ công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hà Nội vừa ban hành Bộ tiêu chí để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ẢNH: HỮU HƯNG

Nội dung Bộ tiêu chí gồm 10 nhóm tiêu chí lớn với các chỉ tiêu quy định chi tiết cho từng nhóm xã, gồm:

Quy hoạch: Yêu cầu về quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý kiến trúc.

Hạ tầng kinh tế - xã hội: Quy định cụ thể về giao thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, điện sinh hoạt - sản xuất, hạ tầng thương mại và viễn thông.

Phát triển kinh tế nông thôn: Đặt chỉ tiêu tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người từ 9,5 - 12%/năm; phát triển vùng nguyên liệu, mô hình nông nghiệp công nghệ cao/kinh tế xanh/tuần hoàn, sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn, hợp tác xã và kinh tế tư nhân.

Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ và tỷ lệ học sau THPT đạt chuẩn.

Văn hóa, giáo dục, y tế: Xã phải đạt các tiêu chí phát triển văn hóa, giáo dục, y tế quốc gia và duy trì trạm y tế hoạt động hiệu quả.

Giảm nghèo và an sinh xã hội: 100% hộ có nhà ở kiên cố, tỷ lệ dùng nước sạch theo quy chuẩn, bình đẳng giới và an toàn thực phẩm.

Khoa học công nghệ và chuyển đổi số: Chú trọng bưu chính, chính quyền số, số hóa dữ liệu nông nghiệp - môi trường, thương mại điện tử và mô hình thôn thông minh.

Môi trường và cảnh quan nông thôn: Yêu cầu thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường làng nghề, cảnh quan ao hồ.

Xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công: Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt trên 90%.

Tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng: Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh toàn xã và xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội